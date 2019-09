The Boys: due nuovi attori nella seconda stagione

The Boys, la serie rivelazione dell’estate di Amazon Prime Video, rimpolpa il proprio cast al quale si aggiungono Goran Visnjic e Claudia Doumit. I due attori, reduci dall’esperienza in un altro show televisivo, Timeless, interpreteranno Alistair Adana, leader carismatico di una misteriosa setta, e Victoria Neuman, una bambina prodigio che diventa una politica di successo. Tratto dal fumetto […]

The Boys, la serie rivelazione dell’estate di Amazon Prime Video, rimpolpa il proprio cast al quale si aggiungono Goran Visnjic e Claudia Doumit.

I due attori, reduci dall’esperienza in un altro show televisivo, Timeless, interpreteranno Alistair Adana, leader carismatico di una misteriosa setta, e Victoria Neuman, una bambina prodigio che diventa una politica di successo.

Tratto dal fumetto cult scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson, la serie tv The Boys è stata acclamata da pubblico e critica per la magistrale interpretazione del cast e per la messa in scena di tutto rispetto. Karl Urban e Jack Quaid interpretano rispettivamente Butcher e Hughie, i due protagonisti dello show che daranno filo da torcere alla squadra di supereroi chiamati i Sette, tronfi e incuranti del loro lato oscuro che spesso prende il sopravvento.

Un fumetto supereroistico al contrario, quello di Ennis, che ci mostra l’altro lato della medaglia di un gruppo di supereroi che non hanno nulla a che vedere con gli eroi senza macchia e senza paura. Sebbene la serie tv abbia sostanziali differenze con l’opera di Ennis, il prodotto distribuito da Amazon è sicuramente piacevole e ben confezionato, la visione della serie è imprescindibile per tutti i fan del fumetto.

La data di rilascio della seconda stagione di The Boys non è stata ancora diffusa, ben si spera che avvenga prima del 2021, anno in cui, con ogni probabilità, uscirà un’altra attesissima serie prodotta da Amazon Studios, Il Signore degli Anelli.