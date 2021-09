The Boys: il nuovo video musicale di A-Train

Pochi minuti fa è stato pubblicato un nuovo video musicale di A-Train, interpretato da Jessie T. Usher. Sicuramente questa uscita non ci da molte rivelazioni sul futuro della serie o i prossimi sviluppi di trama, ma riesce a far sorridere, appassionare gli spettatori e ad approfondire il carattere di alcuni dei personaggi.

Non si sa ancora con esattezza quando arriverà in streaming la terza stagione di The Boys sulla piattaforma di streaming di Amazon. Tuttavia, nell’attesa i contenuti diffusi dalla piattaforma in tema non smettono di creare hype e intrattenere i fan anche con notizie carine e spin-off inaspettati.

Il nuovo video musicale di A-Train

Pochi minuti fa è stato, a tal proposito, pubblicato un nuovo video musicale, con protagonista A-Train, interpretato da Jessie T. Usher. Sicuramente questa uscita non ci da molte rivelazioni sul futuro della serie o i prossimi sviluppi di trama, ma riesce a far sorridere, appassionare gli spettatori e ad approfondire il carattere di alcuni dei personaggi.

Questo è il primo singolo di A-Train dopo il suo ritorno lavorativo con la Vought come membro dei Sette. Lo stesso Usher ha effettuato la performance canora, nei panni del suo alter-ego, accompagnato dalla cantante Aimée Proal.

Il testo di “Faster“, questo è il titolo della canzone, è stato scritto da Christopher Lennertz che ha collaborato nella stesura con Isaac Lucas, Colton Fisher, Rebecca Sonnenshine e lo stesso Jessie T. Usher.

Oltre al ritorno della serie con la terza stagione, Amazon e il creatore della serie Erik Kripke stanno lavorando ad una ulteriore serie spin-off che analizzerà il passato e la giovinezza di alcuni dei protagonisti e personaggi principali di The Boys.

Kripke ha dichiarato durante una intervista a The Hollywood Report lo scorso mese:

Stiamo scrivendo furiosamente, penso che stia venendo davvero alla grande. È eccitante come The Boys sia una versione perversa della Marvel. I diversi progetti Marvel sono molto diversi: uno è un thriller, l’altro è una commedia. Anche il nostro sembra così, ma con un sacco di battute in più sul ca**o. In precedenza era stato riferito che la nuova serie sarebbe stata uno spettacolo irriverente, che esplora le vite dei Super ormonali e competitivi mentre mettono il loro fisico , la loro sessualità e la loro morale alla prova, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città.

Nell’attesa della prossima stagione consigliamo di recuperare il fumetto di The Boys da cui è tratta la serie.