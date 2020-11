The Boys: in arrivo il gioco da tavolo

Sulla nota piattaforma di crowdfunding Kickstarter, è iniziata la campagna per la realizzazione del gioco da tavolo di The Boys, la serie a fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson e diventata negli ultimi anni anche una serie TV prodotto dagli Amazon Studios.

THE BOYS: This Is Going To Hurt, questo è il titolo del progetto di 1First Games dedicato al fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, che al momento della stesura di questo articolo è già arrivato a 30000$ di finanziamento, al fronte dei 42179$ previsti per la realizzazione del gioco da tavolo e che ha come termine della campagna il 25 Dicembre.

Nel gioco impersoneremo uno dei “Boys“, intento a portare a termine l’incarico più importante della sua vita: fermare Patriota. Ma per fare questo, dovremo reclutare tra le nostre fila dei Super abbastanza forti da aiutarci nell’impresa.

Come ogni campagna di kickstarter, vi sono vari “goal“, ovvero fasce di prezzo, per poter sostenere il progetto, ognuna con diverse ricompense, tra cui una versione Deluxe che contiene anche le miniature dei protagonisti e un busto più grande di Patriota, che ci ricorderà quanto terrorizzante sia il nemico che dovremo affrontare.

Degno di nota è anche il goal più basso, poichè permetterà agli utenti di finanziare il progetto e di avere diritto, comunque, ad una sorta di prelazione sul gioco, nel caso lo si volesse acquistare in futuro.

The Boys è una serie a fumetti statunitense, pubblicata negli Stati Uniti da metà del 2006 prima da DC Comics, poi da Dynamite Entertainment. Scritta da Garth Ennis e disegnata da Darick Robertson, è diventata in seguito una serie TV di successo prodotta dagli Amazon Studios e che vanta già due stagioni, con una terza in pre-produzione.