The Boys: la discussione tra Butcher e Hugie in diverse lingue

Stiamo aspettando che Amazon Prime Video comunichi nuovi dettagli riguardo la terza stagione di The Boys, lo show tratto dalla serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson che dovreste recuperare su Amazon.it, e che gioca e stravolge gli stereotipi sui supereroi.

Nell’attesa, Amazon ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la discussione tra Butcher e Hugie, rispettivamente interpretati da Karl Urban e Jack Quaid, mostrando come è stata doppiata in inglese, italiano, ceco, portoghese e spagnolo.

Here's Hughie having a lil hissy fit in every language. You're welcome. pic.twitter.com/va3pkyED4S — The Boys (@TheBoysTV) July 29, 2021

Le riprese della terza stagione di The Boys sono iniziate a Febbraio di quest’anno a Toronto dopo aver subito un ritardo dovuto alla pandemia. Non ci sono ancora dettagli riguardo alla data di uscita della nuova stagione, però Eric Kripke ha stuzzicato i fan, dichiarando che il primo episodio della stagione sarà totalmente folle. Più di recente è stata anche diffusa una foto di Jensen Ackles, new entry del cast della serie, nei panni di Soldier Boy.

La serie tv di The Boys è distribuita da Amazon Prime Video e prodotta Seth Rogen ed Evan Goldberg. Il cast è composto da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara, a cui si sono aggiunti il già citato Jensen Ackles e Laurie Holden, l’Andrea di The Walking Dead. Le vicende si svolgono in un mondo in cui i supereroi sono diventate della super star, per lo più messe sotto contratto dalla multinazionale Vaught, che non si occupa solo delle loro imprese ma anche della loro immagine. Il gruppo di eroi più famoso ed amato, i Sette, sono guidati dal Patriota (Antony Starr), personaggio tanto ambiguo quanto folle. A lui e alla Vaught si oppone un piccolo gruppo di disperati, capitanati dallo spietato Butcher (Karl Urban), che coinvolge nelle sue malefatte il mite Hugie Campbell (Jack Quaid).