The Boys: svelata l’unica scena che Amazon ha voluto assolutamente tagliare

Lo showrunner Eric Krikpe racconta qual è stata l'unica scena che Amazon ha voluto tagliare dalla prima stagione di The Boys.

La prima stagione di The Boys è finalmente disponibile su Amazon Prime Video ed il pubblico sta impazzendo per quest’attacco frontale alla figura del supereroe senza macchia. Eppure in uno show così sboccato, crudo e violento, c’è stata una scena a cui persino Amazon ha detto “no”, scopriamo quale.

Lo rende noto il co-creatore e showrunner Eric Kripke durante una sessione di domande coi fan alla rubrica Ask Me Anything di Reddit, che fa sapere che nonostante il colosso dell’e-commerce abbia dato totale libertà agli autori, una delle scene tante scene borderline girate è stata troppo anche per loro:

“C’è stata UNA SOLA SCENA per la quale Amazon ci ha detto: ‘CA**O, NO! Questa devi tagliarla.’ E non sono riuscito a capirne il motivo visto che siamo riusciti ad ottenere praticamente qualsiasi altra cosa nello show, ma: Patriota, dopo essere stato spogliato dalla Stilwell nel secondo episodio, si trova davanti ad una delle aquile presenti sul Chrysler Building, si abbassa i pantaloni ed inizia a masturbarsi, bofonchiando tra sé e sé ‘Posso fare tutto ciò che voglio!’ più e più volte finché non conclude sopra tutta New York City. Noi l’abbiamo girata! Oh, mio Dio, Anthony Starr (Banshee) in quella scena è stato il MIGLIORE! Amazon però evidentemente pensava non fosse necessaria… anche se io, credevo aggiungesse qualcosa di importante riguardo la psicologia del personaggio. Per essere ciari, Amazon è stata fantastica con noi e ci ha offerto tantissima libertà, quella è stata la SOLA battaglia che ho perso nel corso delle riprese della prima stagione.” Nonostante questo piccolo intoppo, la dimostrazione di grande libertà creativa concessa agli autori dell’adattamento televisivo ispirato alla graffiante graphic novel culto di Garth Ennis andrebbe premiata, visto che accade sempre più raramente in TV, soprattutto quando si vanno a toccare icone così amate dal pubblico generalista come i supereroi.

Nonostante la prima stagione sia stata resa disponibile soltanto pochi giorni fa, Amazon Prime Video è talmente soddisfatta del risultato della prima stagione di The Boys che avrebbe già commissionato la seconda, in arrivo sul catalogo della piattaforma streaming nel tardo 2020.