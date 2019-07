The Boys: trailer finale per l’attesa serie Amazon Prime Video

Arriva l'ultimo ed esplosivo trailer di lancio di The Boys, l'adattamento televisivo del fumetto culto di Garth Ennis in arrivo su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video rilascia il trailer finale di The Boys, l’attesissima serie TV tratta dall’omonima graphic novel di Garth Ennis, in arrivo sulla piattaforma streaming il 26 luglio.

Nonostante The Boys debba ancora debuttare tra pochissimi giorni, Amazon crede al punto nello show da aver già messo in produzione la seconda stagione. The Boys offre una versione irriverente, cattiva e divertente di ciò che potrebbe succedere se i supereroi, famosi come vere e proprie celebrità hollywoodiani, influenti come figure politiche e venerate da alcuni come fossero divinità, abusassero dei loro superpoteri e delle straordinarie capacità anziché usarle per fare del bene. La serie racconta dei The Boys, uomini “senza-poteri” che si lanciano nell’eroica avventura volta a svelare la scioccante verità sui The Seven e Vought – una società multi-miliardaria che fa a capo ai supereroi scoprendo tutti i loro segreti più loschi.

Fanno parte dei The Boys Hughie (Jack Quaid, The Hunger Games), Billy Butcher (Karl Urban, Star Trek), Mother’s Milk (Laz Alonso, Detroit), Frenchie (Tomer Capon, Hostages), e The Female (Karen Fukuhara, Suicide Squad). Simon Pegg (Mission: Impossible: Fallout) sarà presente come guest-star nel ruolo del padre di Hughie. Invece, i supereroi The Seven sono guidati da Homelander (Antony Starr, Banshee) e si compongono in Starlight (Erin Moriarty, Captain Fantastic), Queen Maeve (Dominique McElligott, House of Cards), A-Train (Jessie T. Usher, Independence Day: Rigenerazione), The Deep (Chace Crawford, Gossip Girl) e Black Noir (Nathan Mitchell, Supernatural). L’attrice nominata all’Oscar, Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas) sarà Madelyn Stillwell, la Vicepresidente della divisione Hero Management della Vought.

Basato sul fumetto originale sceneggiato da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson, The Boys vanta come showrunner Eric Kripke (Supernatural), presente anche come autore, produttore esecutivo e regista del finale di stagione. Al suo fianco troviamo anche Seth Rogen (Preacher) ed Evan Goldberg (Preacher) nelle vesti di produttori esecutivi. A dirigere invece l’episodio pilota, Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane).