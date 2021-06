The Case Study of Vanitas: nuova key visual, teaser e data d’uscita

Il sito internet e l’account Twitter ufficiale di The Case Study of Vanitas, l’adattamento anime del manga Vanitas no Carte di Jun Mochizuki, ha svelato finalmente la data d’uscita della prima parte della serie che debutterà il 2 luglio 2021. Non si sa ancora una data per la seconda parte.

The Case Study of Vanitas – l’anime

La storia è ambientata nella Francia del XIX secolo e vede protagonista Noè, un vampiro con il compito di indagare su un pericoloso caso.

L’adattamento anime è stato annunciato durante l’AnimeJapan 2021. È prodotto da Square Enix mentre le animazioni sono realizzate dallo studio Bones.

Tomoyuki Itamura (Nisemonogatari) dirige la trasposizione anime di The Case Study of Vanitas presso lo studio Bones (Fullmetal Alchemist: Brotherhood), su sceneggiature coordinate da Deko Akao (Noragami).

Yoshiyuki Ito (Carole & Tuesday) si occupa del character design e della direzione delle animazioni. Yuki Kajiura (Demon Slayer) compone la colonna sonora.

Questa la key visual:

Questo il primo teaser dell’anime:

The Case Study of Vanitas – il manga

Jun Mochizuki ha iniziato la serializzazione di The Case Study of Vanitas in Giappone sul Monthly Gangan Joker di Square Enix dal 22 dicembre 2015. I vari capitoli sono stati poi raccolti in volumi tankōbon dal 22 aprile 2016.

In Italia il manga è edito da Star Comics per un totale di 8 volumi pubblicati fino ad ora. Questa la trama:

Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto la luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione… Durante un viaggio in dirigibile, gli eventi prendono una piega inaspettata quando Noè fa la conoscenza di un misterioso medico specializzato in vampiri, un uomo che sembra aver ereditato il libro e il nome stesso di Vanitas…

