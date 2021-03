The Child Animatronic: disponibile il pre-order del nuovo animatronic di Grogu

Sono aperti i preorder per Grogu Golosone Galattico il nuovo modello di The Child Animatronic di Hasbro. La nuova versione della bambola animata di Baby Yoda prodotta da Hasbro sarà in grado di riprodurre oltre 40 combinazioni di suoni e movimenti.

Dopo il grande successo ottenuto dallo scorso modello, Hasbro torna a omaggiare il piccolo Grogu con una nuova bambola animatronica, in grado di riprodurre una serie di suoni e movimenti ispirati ad alcuni dei momenti della seconda stagione di The Mandalorian che hanno visto protagonista il piccolo alieno dai grandi occhi. Parliamo infatti di scene iconiche come ad esempio la possibilità di sgranocchiare i biscotti cerulei dell’episodio Capitolo 12: L’assedio, o la capacità del piccolo di utilizzare la Forza.

Il personaggio animatronico Grogu Golosone Galattico sarà alto circa 22,5 centimetri, avrà un peso di 750 grammi e presenterà movimenti motorizzati della testa, orecchie, braccia e occhi, in gradi di aprirsi e chiudersi. Per funzionare la bambola animatronica necessiterà di 3 batterie AAA.

In questa nuova versione di The Child Animatronic di Hasbro, Grogu, interagirà anche con la Forza. Il piccolo Jedi, come abbiamo visto nelle due stagioni della serie tv Disney+, è una creatura potente nella Forza e così Hasbro ha deciso di includere questa sua capacità tra tra le diverse azioni che l’animatrone è in grado di compiere: basterà dare qualche colpetto sulla testolina di Grogu e il giocattolo replicherà il movimento con cui canalizzare la Forza.

Oltre alle combinazioni di suoni e movimenti, The Child Animatronic, sarà completo di accessori iconici, necessari ad attivare le diverse funzioni. Grogu Golosone Galattico includerà 4 accessori interattivi (ciotola, biscotto, manopola del cambio e cucchiaio) con cui lui reagirà eseguendo animazioni ed effetti sonori, quando posizionati nella sua mano.

Grogu Golosone Galattico sarà disponibile a partire dall’1 ottobre 2021, tuttavia per chi desiderasse acquistarlo a questo link è possibile preordinarlo.