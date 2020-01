The Child, da Sideshow arriva la replica di Baby Yoda

E’ bastato un solo episodio per far diventare Baby Yoda un fenomeno popolare. The Child, questo il suo nome ufficiale, è il co-protagonista della serie tv Disney Plus The Mandalorian e sebbene il suo passato sia avvolto nel mistero è entrato già nel cuore di tantissimi amanti di Star Wars sin da subito. La figure proposta da Sideshow è una replica life size – ovvero con dimensioni reali – con abiti in stoffa e uno sculpt davvero impressionante.

The Mandalorian è una serie televisiva ambientata nell’universo di Star Wars, scritta da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm è sbarcata su Disney Plus – la nuova piattaforma di streaming – insieme al suo esordio lo scorso 12 novembre. Cronologicamente parlando si colloca dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e prima di Star Wars: Il risveglio della Forza, un po come il videogioco Star Wars Battlefront II, e tratta le vicende di un cacciatore di taglie mandaloriano che si trova a dover fare i conti con svariati nemici nei più remoti angoli della galassia oltre i confini della Nuova Repubblica.

I dettagli di questa bellissima prop-replica, che sarà alta circa 41 cm, sono davvero impressionanti. Il corpo principale sarà realizzato in resina e plastica mentre i vestiti saranno in stoffa di colore marrone. Quello che stupisce maggiormente osservando il prototipo in foto sono sicuramente i minuziosi dettagli: Gli occhioni spalancati, il volto con il broncio, i piccoli piedini sono frutto dell’eccelso lavoro del team Sideshow (in collaborazione con Legacy Effects) che hanno deciso di non lasciare nulla al caso. Il piccolo alieno potrà essere collocato su una pratica basetta di forma rotonda ed avrà in dotazione il pomello del cambio argentato della Razor Crest, la nave del protagonista.

The Child è al momento in preordine sul sito Sideshow.com al prezzo di €326.69 e la sua uscita è stimata per il mese di Ottobre 2020.