The Complete Starter Set: Advanced Dungeons & Dragons Game 2E disponibile su DriveThruRPG

Da oggi è possibile acquistare per 30 dollari una copia scansionata di The Complete Starter Set: Advanced Dungeons & Dragons Game 2E su DriveThruRPG, dato che Wizards of the Coast ha deciso di renderla interamente disponibile. I registri del file riportano che l’ultimo aggiornamento risale al luglio 2019, ma la data di aggiunta al catalogo come “acquistabile” è apparsa tra le nuove versioni soltanto oggi.

Curiosamente, Wizard of the Coast ha dovuto aggiungere al PDF un disclaimer, nel quale si fa presente che, in questa versione disponibile al download, non sono inclusi dadi o miniature che potrebbero essere utili per poter fruire del gioco! Ovvie mancanze a parte, questa versione scaricabile è davvero ben fornita e ottimamente presentata, dato che include:

L’illustrazione frontale, a colori, della confezione originale.

Il Manuale del Giocatore , composto da 34 pagine, con copertina nera e interni interamente a colori e argomenti indicizzati e ricercabili.

, composto da 34 pagine, con copertina nera e interni interamente a colori e argomenti indicizzati e ricercabili. La Guida del Dungeon Master , composta da 66 pagine, con copertina nera e interni interamente a colori e argomenti indicizzati e ricercabili.

, composta da 66 pagine, con copertina nera e interni interamente a colori e argomenti indicizzati e ricercabili. Il Manuale dei Mostri , composto da 34 pagine, con copertina nera e interni interamente a colori e argomenti indicizzati e ricercabili.

, composto da 34 pagine, con copertina nera e interni interamente a colori e argomenti indicizzati e ricercabili. il Book of Lairs , composto di 98 pagine interne in bianco e nero in formato Forgotten Realms ,

, composto di 98 pagine interne in bianco e nero in formato , Schermo del Dungeon Master stampabile, con la copertina copertina da 12,16″ x 5,33″ e tre pannelli interni di dimensione 8,28″ x 10,65″.

stampabile, con la copertina copertina da 12,16″ x 5,33″ e tre pannelli interni di dimensione 8,28″ x 10,65″. 16 Carte del Giocatore .

. Sheet introduttiva.

Due Mappe per i personaggi misuranti 15,40″ x 22,96″.

Illustrazione del retro della scatola, completamente a colori.

Un’ottima occasione quindi, per poter giocare ( o rigiocare) a un grande classico Old School con tutti i materiali che ci servono! Potete scaricare The Complete Starter Set: Advanced Dungeons & Dragons Game 2E da DriveThruRPG seguendo questo link.