Dopo il suo annuncio nel recente ottobre 2022, arrivano nuove informazioni circa una possibile fine, con il capitolo 4, del franchise horror The Conjuring. Le parole circa quest’argomento scottante arrivano direttamente dal regista James Wan. Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta, e cosa potrebbero aspettarsi i fan della saga in un prossimo futuro.

The Conjuring 4 sarà la fine del franchise?

Secondo quanto riportato da cbr, il regista horror James Wan ha recentemente affermato che con Conjuring 4 potrebbe giungere la fine delle avventura di Ed e Lorraine Warren, chiudendo di fatto ulteriori sviluppi sui cacciatori di demoni protagonisti.

The Conjuring

Nello specifico, durante uno scambio di battute con Collider, James Wan ha detto che i film di The Conjuring sono molto preziosi per loro e che ogni passo verrà fatto con cautela per portare un eventuale conclusione degna del franchise:

E quindi in un certo senso vogliamo solo prenderci il nostro tempo per assicurarci di farlo bene e per assicurarci che le storie dei Warren che vogliamo raccontare siano ricche di emozioni, dunque vogliamo muoverci, potenzialmente concludendo, assicurandoci che sia la cosa giusta, la storia giusta da raccontare.

I record del franchise

Il franchise di The Conjuring fece il suo debutto nel 2013 piazzando risultati da record come ad esempio il suo incasso di 319,5 milioni di dollari contro un budget di 20 milioni di dollari dedicati alla produzione. Il successo del franchise ha poi dato vita a una serie di spin-off come Annabelle nonché al un sequel diretto del primo film con The Conjuring 2, che fece il suo debutto sul mercato nel più recente 2016.

Nell’attesa di scoprire quale sarà il futuro del franchise, vi informiamo che potete recuperare i precedenti film sulle piattaforme streaming Netflix, Prime Video e NOW ( ascondo del capitolo che desiderate vedere), oppure acquistare su Amazon l’edizione Home Video Blu-ray del cofanetto contenente i primi tre film del franchise.