A quanto pare anche l’universo narrativo di The Conjuring si espanderà con una nuova serie tv. L’annuncio di questa evoluzione televisiva arriva in relazione ai tanti cambiamenti che hanno visto l’arrivo di Warner Bros. Discovery, e la fusione di HBO Max e Discovery Plus nel nuovo servizio di streaming Max.

The Conjuring

L’orrore di The Conjuring vi perseguiterà anche a casa ora che diventa una serie tv

In base a quello che sappiamo fino ad ora (tramite bleedingcool.com), la serie tv di The Conjuring sarà caratterizzata da una storia essenzialmente drammatica e horror. Alla produzione del progetto troviamo due nomi non da poco: Peter Safran (con la sua The Safran Company) e James Wan (con Atomic Monster). L’arco narrativo televisivo, inoltre, si porrà l’obiettivo di portare avanti la storia che abbiamo visto nei film.

Per chi non lo sapesse, The Conjuring è un franchise cinematografico horror che negli anni ha ottenuto e mantenuto un successo non indifferente, sia in termini di fan che di botteghino (i suoi incassi sono hanno superato i 2 miliardi di dollari). Stiamo parlano di una serie composta da 8 film (recuperabili facilmente su Amazon) in cui sono presenti personaggi anche iconici nell’immaginario contemporaneo (come quello di Annabelle, per fare un esempio).

Con risultati del genere sembra molto logica la scelta di trasporre il tutto sul piccolo schermo, cercando di ampliare ulteriormente un contesto narrativo che negli anni ha saputo sempre intrattenere il pubblico di tutto il mondo. Un approccio come questo, inoltre, potrebbe sia approfondire quanto visto fino ad ora, che introdurre tantissime novità e personaggi inediti, pronti a terrorizzare e far appassionare i fan di sempre e i nuovi. Cosa vi aspettate da una serie tv su The Conjuring? Vorreste un ampliamento del genere o preferite il formato cinematografico per queste storie? Non ci resta che attendere nuovi dettagli, nella speranza che l’impegno visto fino ad ora con i film venga ancora confermato.