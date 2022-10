Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, presso la New Line Cinema è ufficialmente in lavorazione un quarto capitolo del franchise di The Conjuring (potete recuperare i vari capitoli su Amazon) con la supervisione della Warner Bros. Pictures. La produzione vede anche la partecipazione dei produttori storici del franchise ovvero James Wan e Peter Safran. Inoltre David Leslie Johnson-McGoldrick è stato scelto per scrivere la sceneggiatura e lui non è nuovo a lavorare sia con Wan che Safran.

Johnson-McGoldrick, inoltre, ha già lavorato alla sceneggiatura di due dei capitoli principali dell’universo di Conjuring. Per cominciare, ha co-scritto la sceneggiatura di The Conjuring 2 del 2016 con Chad Hayes, Carey W. Hayes e lo stesso Wan. Ha continuato a scrivere la sceneggiatura di The Conjuring – Per ordine del diavolo del 2021 sempre insieme a Wan. Infine ha anche co-scritto il film del 2018 Aquaman del DC Extended Universe e ha accettato di scrivere il sequel, Aquaman e il regno perduto, entrambi diretti da Wan e prodotti da Safran.

Le star Patrick Wilson e Vera Farmiga hanno recitato nei panni degli investigatori paranormali Ed e Lorraine Warren in tutti e tre i capitoli principali di The Conjuring, così come nel film spinoff del 2019 Annabelle 3 (Annabelle Comes Home). Il magazine americano ha riferito che i due attori dovrebbero riprendere ancora una volta i loro ruoli anche in The Conjuring 4, anche se al momento non sono stati rivelati gli accordi ufficiali. Resta anche da vedere su quale dei casi dei Warren sarà basato il nuovo film.

Diretto da Wan da una sceneggiatura dei fratelli Hayes, The Conjuring è uscito originariamente nelle sale nel 2013, incassando 319,5 milioni di dollari contro un budget di 20 milioni di dollari per diventare uno dei film horror più redditizi di tutti i tempi. Due sequel diretti, il già citato The Conjuring 2 e Per ordine del diavolo, hanno continuato il grande successo rispettivamente nel 2016 e nel 2021.

Il successo del film originale ha anche generato il più ampio universo di The Conjuring. Il primo film spin-off, Annabelle, è uscito originariamente nelle sale nel 2014. La stessa Annabelle ha ricevuto due sequel, Annabelle 2: Creation e il già citato Annabelle 3, i quali sono usciti nelle sale rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Nel frattempo, il franchise si è esteso anche con The Nun – La vocazione del male del 2018, seguito da La Llorona – Le lacrime del male del 2019. Infine, oltre alla lavorazione del quarto film della serie principale The Conjuring, vi è un sequel diretto di The Nun attualmente in fase di produzione in Francia, con Wan e Safran sempre nei panni dei produttori. Pare poi che la tanto attesa pellicola dell’universo di The Conjuring The Crooked Man sia ancora in fase di sviluppo.