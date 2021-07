The Continental: Albert Hughes dirigerà lo spin-off di John Wick

Albert Hughes, che con suo fratello ha co-diretto film come Menace II Society e The Book of Eli, sarà il regista principale di The Continental la serie spin-off di John Wick, uno dei franchise più importanti di Lionsgate insieme a The Hunger Games (ha incassato più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo), la cui quarta stagione inizierà le riprese quest’estate in Francia, Germania e Giappone e dovrebbe arrivare nelle sale il 27 maggio 2022.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, The Continental seguirà i primi anni di Winston come proprietario dell’hotel Continental di New York negli anni ’70, e sarà composto da tre episodi dalla durata di 90 minuti.

The Continental: tutte le informazioni sullo spin-off

The Continental è ambientato 40 anni prima degli eventi della serie John Wick e vede protagonista un giovane uomo di nome Winston. Un giorno crescerà per diventare il personaggio interpretato da Ian McShane nei film di John Wick, ma nella storia del prequel è un giovane che inizia come albergatore killer che, insieme ad altri, crea un rifugio per tipi poco raccomandabili, il tutto sullo sfondo della New York del 1970.

Previsto inizialmente per essere come serie spin-off, The Continental è stato successivamente ridotto a una serie evento di tre episodi della durata di circa 90 minuti con budget superiori ai 20 milioni di dollari.

Per quanto riguarda lo staff, sono coinvolti molti membri del franchise cinematografico, quali Albert Hughes che dirigerà il primo e il terzo episodio e produrrà tutti e tre, anche se non è stato ancora scelto un regista per la seconda puntata. Chad Stahelski, che doveva dirigere il primo episodio quando The Continental doveva essere una serie, ora produrrà lo spin-off insieme a David Leitch, Keanu Reeves, lo sceneggiatore originale Derek Kolstad e il produttore del franchise Basil Iwanyk di Thunder Road.

Immergetevi anche voi nel mondo di John Wick, acquistando il blu-ray disponibile su Amazon.