The Continental: la serie TV aggiunge un nuovo membro al cast tecnico

Una nuova sceneggiatrice si aggiunge al cast tecnico di The Continental, la serie TV che farà parte del franchise di John Wick.

Era giugno del 2017 quando Lionsgate TV confermava una serie tv prequel di John Wick: The Continental. Non è uno show televisivo che vedremo nell’immediato, certamente, ma è importante vedere come il cast sia artistico sia tecnico vada via via formandosi.

E infatti un’altra scrittrice si aggiunge alla rosa degli sceneggiatori, Susan Hurwitz-Arneson che abbiamo già avuto modo di apprezzare nell’adattamento televisivo del fumetto di Garth Ennis, The Preacher. Ad annunciarlo è proprio Susan Hurwitz Arrneson dal suo profilo Twitter: “Accordo chiuso. È ufficiale. Il prossimo show è The Continental. Sto entrando nel mondo di John Wick e non potrei essere più emozionata ed eccitata!”

Deals closed. It's official. Next show is The Continental. I am stepping into the world of John Wick and I couldn't be more thrilled and excited!! Even if I am a cat person. pic.twitter.com/rCuBb4oxQ8 — Susan Hurwitz Arneson (@batdorkgirl) September 14, 2019

Con ogni probabilità, e come conferma anche Jeffrey Hirsch di Starz, la serie TV The Continental non sarà rilasciata prima della fine del 2021, dopo che sarà distribuito al cinema il quarto capitolo della saga action dedicata John Wick.

Ricordiamo che STARZ ha acquistato la serie a Gennaio 2018 e Chris Collins sarà lo showrunner, mentre la regia sarà affidata a Chad Stahelski. Tra i produttori esecutivi compare anche il nome di Keanu Reeves, ma i fan della serie di film action, giunta ormai al terzo capitolo, si chiedono se Reeves sarà presente in The Continental anche come attore. A questo quesito risponde sempre Hirsh: “Questa è davvero una bella domanda a cui non intendo rispondere. (John Wick) è un ottimo franchise e noi siamo felicissimi di essere coinvolti in questo progetto”.

Keanu Reeves stars as 'John Wick' in JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM

Il franchise legato alla figura di John Wick è nato nel 2014 e a dirigere il primo capitolo della saga è stato proprio Chad Stahelski. A questo primo film nel 2017 abbiamo assistito a John Wick: Capitolo 2, e questa calda estate 2019 ci ha regalato, invece, John Wick 3 – Parabellum.