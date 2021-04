The Continental, la serie TV di John Wick sarà incentrata su Winston

Dopo tre film all’attivo e un quarto in lavorazione, l’universo narrativo di John Wick, adrenalinico franchise con protagonista Keanu Reeves, si appresta ad espandersi sul piccolo schermo con una serie spin-off intitolata The Continental.

A fornire nuovi dettagli sullo show ci ha pensato Kevin Beggs, capo di Lionsgate Television, intervistato di recente ai microfoni di The Hollywood Reporter. A quanto pare focus sarà sulla versione giovanile di Winston, proprietario del New York Continental Hotel, luogo che i fan della saga conoscono benissimo. Il personaggio è stato interpretato sul grande schermo da Ian McShane, visto anche in American Gods nei panni di Mr. Wednesday.

All’interno dello show, dunque, che fungerà per molti versi da prequel, apprenderemo come Winston e il suo team di confederati abbiano gestito le operazioni all’interno dell’hotel, luogo che funge da territorio neutrale per killer professionisti. Sarà ambientato negli anni ’70 e sarà composto da tre episodi della durata di 90 minuti ciascuno.

Sin dall’annuncio della serie, avvenuto tre anni fa, in molti si erano chiesti se Keanu Reeves avrebbe potuto o meno fare un cameo. Beggs ha risposto anche a questa domanda affermando come il noto attore sarà coinvolto nel progetto nelle vesti di produttore esecutivo e, seppur un suo ruolo attivo sia alquanto difficile, non vuole escluderne la possibilità.

La scelta di realizzare una serie TV è stata dettata dalla voglia di creare una vera e propria mitologia condivisa, sullo stile di quanto fatto da Marvel e DC. Beggs ha infatti affermato come John Wick sia il “franchise supereroistico” di Lionsgate e quanto visto al cinema si adatta perfettamente al piccolo schermo.

Lionsgate TV e Motion Picture Group stanno lavorando duramente per fare in modo che l’arco narrativo dei film non vada in conflitto con le storie pensate appositamente per la serie. L’ispirazione dietro allo show è nata da Wayne, serie originale che ha debuttato nel 2019 su YouTube Premium. In Italia è disponibile su Amazon Prime Video.

The Continental arriverà in esclusiva sul network americano STARZ, ma al momento non si conoscono ancora il cast e la finestra di lancio. Per quanto riguarda la saga cinematografica di John Wick, invece, l’uscita del quarto capitolo è fissata al 27 maggio 2022 e ne è già stato confermato un quinto.

