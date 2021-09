The Croods: Family Tree, trailer e data d’uscita

Dopo il successo avuto da The Croods e dal suo sequel, The Croods: Una nuova era, Dreamworks Animation si prepara a stupirci con il nuovo film animato, The Croods: Family Tree che continuerà le avventure delle due famiglie preistoriche, i Croods e i Betterman, mentre tentano di vivere insieme sotto lo stesso tetto.

The Croods: Family Tree debutterà il 23 settembre su Hulu e Peacock.

Cosa dobbiamo aspettarci da The Croods: Family Tree

The Croods: Family Tree vedrà il ritorno di personaggi familiari da The Croods e dal suo sequel The Croods: Una nuova era.

Kelly Marie Tran (Star Wars, Raya e l’Ultimo Drago) torna come doppiatrice di Dawn Betterman, al fianco di Amy Landecker che dà la voce a Ugga, Kiff Vanden Heuvel come Grug, Ally Dixon come Eep, AJ Locascio nel ruolo di Thunk, Dee Bradley Baker come Sandy, Artemis Pebdani come Gran, Darin Brooks come Guy, Matthew Waterson nel ruolo di Phil e Amy Rosoff come Hope.

Questa la sinossi ufficiale:

The Croods: Family Tree continua la storia dei Croods e dei Betterman mentre imparano a vivere insieme nella fattoria più idilliaca della preistoria. Il viaggio da sparring rivali a improbabili amici è irto di disavventure esilaranti come le due famiglie lentamente superare le loro differenze per trasformare una casa albero diviso in una casa albero uniti.

E questo il trailer:

A proposito di The Croods

The Croods, vincitrice del premio Oscar, ha debuttato nel 2013 e ha visto un cast vocale stellare che comprendeva Nicolas Cage nel ruolo di Grug, Emma Stone come Eep, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

Il film ha subito riscontrato un grande successo che ha portato alla produzione del sequel The Croods: Una nuova era nel 2020, che ha dominato il box office e ha portato nel cast Leslie Mann, Kelly Marie Tran e Peter Dinklage come voci della famiglia Betterman.

The Croods: Una nuova era ha guadagnato 9,7 milioni di dollari nel suo primo weekend di tre giorni e in totale 215,9 milioni di dollari.

In attesa di The Croods: Family Tree recuperate The Croods: Una nuova era su Amazon!