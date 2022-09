Grandi novità in casa Netflix: dal Tudum abbiamo scoperto che The Crown 5 ha una data di uscita fissata per novembre 2022, dopo un’attesa di due anni dalla quarta stagione. Di recente, lo ricordiamo, c’è stato un forte incremento delle visualizzazioni della serie TV sul servizio di streaming, dovuto perlopiù all’improvvisa scomparsa della Regina Elisabetta II.

The Crown 5 Netflix

The Crown 5: la data di uscita su Netflix

La quindi stagione è tra le più attese del Colosso streaming, anche perché la storia vedrà protagonista pure il tracollo della relazione fra Carlo e Lady Diana, mostrati in una clip esclusiva che Netflix non ha voluto diffondere, ma trapelata online su Twitter. Il nuovo ciclo di episodi sarà ambientato negli anni ’90 e interpretato da un cast tutto da scoprire:

Imelda Staunton sostituirà Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce sarà presente nel ruolo del principe Filippo, Lesley Manville interpreterà la principessa Margaret, mentre Elizabeth Debicki vestirà i panni della principessa Diana e Dominic West quelli del principe Carlo. Con loro ci saranno inoltre Jonny Lee Miller (John Major, il primo Ministro), Claudia Harrison (la principessa Anna), e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Un cast di tutto rispetto che ritroveremo anche nella sesta stagione, che potrebbe affrontare il legame fra il principe William e Kate Middleton, in quanto dovrebbe coprire gli ultimi anni ‘90 e gli inizi degli anni 2000. Il cast include anche Bertie Carvel e Lydia Leonard nei rispettivi ruoli di Tony Blair e sua moglie Cherie.

Qui sotto potete vedere la clip eclusiva che mostra Carlo e Lady D prepararsi per interviste separate in cui parleranno del loro prossimo divorzio:

THE CROWN NATION WAKE UUUUUP pic.twitter.com/ECnd6ZpbVF — s (@colmansfilm) September 24, 2022

Non solo la fine del matrimonio fra Carlo e Lady Diana e la prematura scomparsa di quest’ultima nel 1997, con cui si concluderà la prossima stagione: The Crown 5, in arrivo su Netflix il prossimo 9 novembre 2022, dovrebbe affrontare la separazione fra il Principe Andrea e Sarah Ferguson e il secondo matrimonio della Principessa Anna con Timothy Laurence, il comandante della Royal Navy. Come se ciò non bastasse, ricordiamo che nel 1992 un incendio al castello di Windsor provocò ingenti danni, soprattutto a livello emotivo, alla famiglia reale, tanto che la Regina lo reputò un anno orribile.

Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo di Netflix!