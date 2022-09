The Crown, serie TV creata da Peter Morgan, è stata una delle serie più seguite del panorama Netflix. Lo show, che ruota attorno alle vicende personali e politiche della famiglia reale britannica, ha messo in scena la vita della Regina Elisabetta II. Proprio per questo motivo, in segno di rispetto dopo la sua scomparsa (avvenuta nella giornata di ieri), il team starebbe pensando di mettere in pausa le riprese della sesta stagione.

5 fra i migliori film e serie tv sulla Regina Elisabetta II



The Crown 6, riprese in stand by per rispetto della famiglia reale?

Al momento non c’è nulla di confermato, ma l’indiscrezione è stata ripresa da diverse fonti autorevoli, tra cui Variety e Deadline. Nel frattempo Peter Morgan si è limitato a dire di come la serie sia una lettera d’amore nei confronti della Regina e di non avere nulla da dire se non silenzio e rispetto per quanto accaduto. In attesa di vedere The Crown 5, l’ultima stagione non dovrebbe riguardare nulla di ciò che è accaduto oltre i primi anni Duemila, il che significa che gli eventi recenti come la controversia di Meghan Markle e la morte della Regina non saranno probabilmente rappresentati nella serie. Non è chiaro, tuttavia, se la scomparsa della Regina avrà un impatto sulla sesta stagione di The Crown, al di là della potenziale interruzione della produzione, in termini di modifica delle decisioni sulla storia.

The Crown 5 ariverà su Netflix a novembre. L’attrice che vestirà i panni della regina Elisabetta II dopo Claire Foy e Olivia Colman, sarà Imelda Staunton. Il nuovo cast sarà composto da Elizabeth Debicki che prenderà il posto di Emma Corrin nel ruolo di Diana, Dominic West sarà il Principe Carlo interpretato finora da Josh O’Connor. Jonathan Pryce, inoltre, prenderà il testimone da Matt Smith e Tobias Menzies per il ruolo del Principe Filippo, mentre Lesley Manville erediterà da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter la parte della Principessa Margaret. Jonny Lee Miller interpreterà John Major, primo ministro e leader del partito conservatore del Regno Unito dal 1990 al 1997. Khalid Abdalla, infine, è stato scelto per interpretare l’imprenditore Dodi Al-Fayed, l’ultimo interesse amoroso della principessa Diana.

The Crown racconta le vite, in modo molto drammatico, della monarca di lunga data del Regno Unito, della famiglia reale e degli eventi storici sostanziali che circondano ogni singolo membro e continua ad affascinare gli spettatori. Entrata nel loro cuore, la serie vanta anche numerosi riconoscimenti, tra cui sette Golden Globe e otto Premi Emmy.