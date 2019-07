The Dark Crystal: Age of Resistance creati più di 100 pupazzi per la serie tv Netflix

La a serie tv The Dark Crystal: Age of Resistance farà rivivere il visionario film del 1982 e sarà realizzata interamente con l'utilizzo di pupazzi.

The Dark Crystal: Age of Resistance è una delle serie tv originali Netflix che gli appassionati attendono di più ed è basata sul visionario cult movie con pupazzi del 1982 di Jim Henson e Frank Oz.

Per rimanere fedele allo spirito dell’opera madre, Age of Resistance sarà realizzata interamente con dei pupazzi, creati dal team creativo della Jim Henson diretto da Brian Froud e Wendy Midener e manovrati da una squadra di burattinai.

Per questa prima stagione dello show sono stati infatti realizzati un totale di 110 pupazzi, mentre la computer grafica è stata utilizzata in maniera limitata, per lo più per cancellare i cavi necessari ad operare il movimento dei pupazzi e per integrare le scenografie digitali, realizzate per le inquadrature panoramiche.

Rispetto ai pupazzi dell’82, i nuovi realizzati per la serie tv avranno un aspetto più strutturato e dettagliato per non sfigurare nelle riprese in alta definizione e utilizzeranno tecnologie moderne per controllare alcuni tipi di movimento. Si è trattato di un lavoro congiunto da parte di burattinai, programmatori e designer, che unendo le forze hanno potuto realizzare pupazzi con un livello di tecnologia mai così avanzato. Tra i vari prototipi realizzati appositamente per questo show è stato creato anche un controller Nintendo Wii modificato che ha permesso ai burattinai di governare il movimento degli occhi dei pupazzi.

La serie sarà ambientata nel mondo di Thra e seguirà le vicende di Rian, Brea e Deet, tre coraggiosi Gelfling (creature dei boschi con tratti simili agli elfi), che guideranno una rivolta contro i malvagi Skeksi.

La storia introdurrà nuovi personaggi e permetterà di approfondire l’ambientazione di Dark Crystal e esplorare maggiormente la società dei Gelfling, che nel film del 1982 era solamente accennata.

The Dark Crystal: Age of Resistance sarà quindi un prequel del film, in cui gli spettatori potranno finalmente assistere come gli abitanti di Thra hanno scoperto la fonte dei terribili poteri degli Skeksi.

Nella pellicola originale, infatti, Jen e Kira sono gli ultimi Gelfling viventi, impegnati in una missione per riparare il Cristallo Nero, per fermare il dominio degli Skeksi e ripristinare l’equilibrio del mondo.

The Dark Crystal: Age of Resistance sarà composto da 10 episodi e sarà disponibile su Netflix a partire dal 30 Agosto 2019.