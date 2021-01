The Dark Crystal: in arrivo il gioco di ruolo

Interessanti notizie per tutti gli appassionati di The Dark Crystals

River Horse ha infatti annunciato che produrrà un nuovo gioco di ruolo basato sul mondo creato da Jim Henson

L’azienda inglese, che già diede alla luce il boardgame e il gdr di Labyrinth, non è nuova né ad azioni di questo genere né tanto meno al marchio in questione: nel passato collaborò con la stessa Jim Henson company per creare un gioco da tavolo basato proprio su The Dark Crystals.

Stando al comunicato sul sito di River Horse, il nuovo prodotto non si baserà solo sull’opera originale del 1982, ma integrerà elementi presi anche dalla più recente serie Netflix del 2019: The Dark Crystal: Age of Resistance. Sarà così possibile giocare in entrambe le versioni del mondo di Thra.

Il manuale finale promette, almeno stando alle informazioni fornite, di essere un piccolo gioiellino tanto per i giocatori quanto per i “semplici” appassionati: oltre 200 pagine di manuale, con pagine “estraibili” e protezioni in elina trasparente, oltre a 3 diversi nastri segnalibri, una nutrita serie di illustrazioni, mappe e molto altro

Ma il vero punto di forza sarà, stando a quanto detto, un sistema di gioco estremamente semplice, simile a quello del gioco di ruolo di Labyrinth. Sarà inoltre inclusa un’avventura pre-generata, creata da Janes Forbes e da Jack Caesar: i due ebbero già modo di collaborare lavorando assieme sia sul già citato Labyrinth sia su Tales of Equestria. L’avventura, presentata sotto forma di 100 scene separate, potrà essere giocata sia con il sistema incluso nel manuale che con il set di regole che preferiremo.

Al momento in cui scriviamo non è noto quando questo nuovo gioco di ruolo sarà disponibile sul mercato, ma solo che uscirà nel corso di quest’anno.

ovviamente non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo nuove informazioni.