The Dark Crystal: La Resistenza, ci sarà la stagione 2?

La nuova serie televisiva Netflix, The Dark Crystal: La Resistenza, sta riscuotendo un buon successo, potrebbe arrivare quindi la seconda stagione?

La nuova serie televisiva Netflix, The Dark Crystal: La Resistenza, sta riscuotendo un buon successo. Proprio per questo motivo sono molti i fan che si sono appassionati alle vicende che girano intorno al Cristallo della Verità. Dunque, sorge spontanea una domanda: ci sarà la seconda stagione di The Dark Crystal: La Resistenza?

Ebbene, in merito all’ipotetico secondo capitolo dedicato alla nuova serie TV ispirata al film fantasy del 1982, è intervenuta Lisa Henson. La figlia di colui il quale ha dato vita ai Muppet, nel corso di un’intervista avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla seconda stagione della serie TV Netflix.

Molto probabilmente potrebbe esserci un seguito alle vicende che vedono come protagonisti la principessa Brea, Raian, la guardia del castello, e Dett. Dunque, queste sono state le parole della produttrice esecutiva Henson a riguardo:

“Quando gli showrunner Jeffrey Addiss e Will Matthews ci hanno mostrato la loro versione della serie, andava molto più avanti, ma abbiamo capito che ci saremmo mossi molto velocemente e così abbiamo deciso di tagliare le parti in più.”

Aggiungendo subito dopo:

“Nonostante la serie sia composta da 10 episodi, ne abbiamo prodotti solo sei della versione originale. Abbiamo idee su come continuare il tutto, ma ancora non sappiamo se faremo o meno una seconda stagione.”

Insomma secondo quando affermato dalla produttrice esecutiva non è ancora certo se ci sarà un nuovo capitolo di The Dark Crystal: La Resistenza. Certo è che, sicuramente, gran parte del pubblico avrebbe piacere di assistere al seguito di questa nuova e appassionante serie TV Netflix.