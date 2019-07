The Dark Crystal: La Resistenza, il bimbo di Labyrinth ha collaborato alla serie Netflix

In Labyirinth, il giovanissimo Toby Froud recitava, oggi è un marionettista ed uno scultore che torna nel fantasy grazie a The Dark Crystal per Netflix.

C’è una connessione interessante e magica che lega due prodotti fantasy nati negli anni “80, stiamo parlando di Labyrinth: Dove tutto è possibile e The Dark Crystal, e si tratta di Toby Froud.

Nel film Labyrinth: Dove tutto è possibile, Sara intraprende un viaggio all’interno di un mondo fantastico per salvare il suo fratellino dal rapimento di Jareth, il Re dei Goblin. Se tutti ricordano il carismatico David Bowie nel ruolo di Jareth, forse in pochi sapranno che il bimbo con il pigiama a righe che dev’essere salvato, Toby è proprio… Toby Froud. Ok, conveniamo con voi che non si spremettero più di tanto per scegliere il nome del personaggio, il resto della pellicola offriva costumi, personaggi, atmosfere e musiche suggestive. Merito di questo era di Brian Froud, conceptual designer per la pellicola oltre che papà del piccolo Toby; Brian era grande amico e collega del leggendario Jim Henson, burattinaio visionario inventore dei Muppets.

Jim Henson e Brian Froud si conobbero ai tempi delle riprese di The Dark Crystal, film in cui Froud conobbe anche Wendy Midener, la madre di Toby, ed era talmente convinto del suo brillante futuro, che prima ancora di venire concepito, sapeva che l’avrebbe inserito nella trama di Labyrinth: Dove tutto è possibile: “È come se papà avesse sempre saputo che sarei rimasto in questo mondo, il suo lavoro era connesso a tutto il resto a livello cosmico”, commenta Toby, “Per questo ho provato a portare avanti la sua eredità.” E Toby collaborò come art director, sculptur artist per marionette e creature in alcuni popolari ed iconici film come King Kong e Le Cronache di Narnia: Il Leone, la Strega e l’Armadio. Il fatto che quarant’anni più tardi tornerà a lavorare a The Dark Crystal: La Resistenza, serie TV Netflix, film prequel in cui scoccò l’amore tra i due genitori può considerarsi come un cerchio che si chiude.

La prima attesissima stagione di The Dark Crystal: La Resistenza sarà disponibile su Netflix a partire dal 30 Agosto 2019.