Mike Flanagan, il creatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, insieme al suo partner di produzione Trevor Macy, hanno acquisito i diritti per adattare “The Dark Tower” di Stephen King in una serie TV.

The Dark Tower, in arrivo la serie tv da Mike Flanagan

Flanagan e Macy hanno rivelato la notizia di recente in un’intervista a Deadline:

Prima del nostro accordo con Amazon, abbiamo acquisito i diritti di ‘The Dark Tower’, che se sai qualcosa di me, sai che è stato il mio Santo Graal, il progetto più desiderato e voluto per la maggior parte della mia vita.

Amazon in precedenza aveva i diritti di “The Dark Tower” e stava lavorando a un progetto che è arrivato solo alla fase pilota. Quei diritti sono scaduti e Flanagan e Macy li hanno ritirati prima di stringere il loro nuovo patto con Amazon, che è stato annunciato il 1 dicembre.

Flanagan e Macy, con la loro agenzia Intrepid Pictures, avevano precedentemente un accordo globale con Netflix. Con loro, Flanagan e i suoi hanno realizzato numerosi spettacoli di successo nel genere horror, tra cui “The Haunting of Hill House” e “The Haunting of Bly Manor”, nonché “Midnight Mass” e “The Midnight Club”. Flanagan è stato il creatore dei primi tre della suddetta serie e il co-creatore del quarto. Macy è stato il produttore esecutivo di tutti loro.

Variety ha confermato che il progetto “Dark Tower” è stato raggiunto dal nuovo accordo di Flanagan e Macy con Amazon, anche se le fonti affermano che ciò non significa necessariamente che la serie finirà su Prime Video, anche se ciò è ovviamente molto probabile.

Flanagan afferma di aver immaginato il suo adattamento di “The Dark Tower”, per il quale ha già scritto una sceneggiatura pilota, come una serie di cinque stagioni, con due lungometraggi indipendenti come follow-up. E sì, ha parlato con lo stesso King dei piani per l’adattamento: non è la prima volta che Hollywood ha provato a portare sullo schermo questo lavoro di King, il più recente è stato il film del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey.

Ora Flanagan ha dichiarato che per la sua serie, voleva assolutamente la conferma da parte dell’autore originale: