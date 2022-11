Dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche, The Deer King – Il Re dei cervi arriva sul mercato con una nuova edizione Home Video in formato Blu-ray ricca di contenuti aggiuntivi. Il lungometraggio animato The Deer King – Il Re dei cervi è prodotto da Production I.G, la casa di produzione di opere del calibro di Ghost in the Shell, e vede alla regia il nome di Masashi Ando, conosciuto tra gli appassionati per la Principessa Mononoke e Your Name. Al suo fianco troviamo anche Masayuki Miyaji, l’assistente di Hayao Miyazaki nella produzione de La città incantata. Scopriamo insieme più nel dettaglio il cofanetto di The Deer King – Il Re dei cervi in Blu-ray!

The Deer King – Il Re dei cervi: l’edizione da collezione in Blu-ray

La storia di The Deer King – Il Re dei cervi porta lo spettatore direttamente catapultato a vivere l’esperienza all’interno di un mondo fantastico fatto di regni e intrighi di potere. Il lungometraggio animato è direttamente ispirato romanzo di Nahoko Uehashi e vede al centro della storia una corsa contro il tempo e un virus da sconfiggere. Nel suo complesso il film vanta un’ottima costruzione del mondo di fantasia, con i personaggi principali ben caratterizzati e la presenza di moltissimi personaggi secondari. Se proprio dobbiamo trovare una critica, avremmo apprezzato una maggior attenzione per quanto riguarda che la sceneggiatura. Essa nasce da un’ottima idea che però poteva essere traslata, e quindi concretizzata, dando ancora più enfasi alle parti profonde e interiori dei personaggi, portando dunque una maggior lo spettatore a vivere la narrazione con maggiore empatia.

Un tempo il regno animale di Aquafa fu invaso dalla grande potenza militare di Zol. Tuttavia, temendo l’improvvisa comparsa del mittsal, il male misterioso detto febbre dei lupi neri, l’esercito imperiale fu costretto a battere in ritirata. Da allora, le due nazioni condividono una relazione di clemente annessione, ma il regno di Aquafa trama una ribellione con l’intenzione di causare una nuova epidemia di mittsal utilizzando il virus contenuto nei corpi dei lupi. Mentre il mittsal sta dilagano nel regno, Van sopravvive a un assalto dei lupi e si mette in viaggio con la piccola orfana Yuna. Tuttavia, dato che il suo corpo contiene gli anticorpi per la malattia, il regno di aquafa invia l’assassina Sae sulle sue tracce nel tentativo di ucciderlo ed evitare che venga sviluppata una cura. Nel frattempo, il medico Hohsalle si mette alla ricerca di Van, desideroso di ottenere il suo sangue per creare un vaccino. Quando varie intenzioni e cospirazioni si mettono in moto, il destino di mette in moto.

Il comparto video del disco Blu-ray

Dal punto di vista tecnico, questa nuova proposta dedicata a The Deer King – Il Re dei cervi vanta un comparto video in linea con le produzioni moderne, il tutto contenuto all’interno di un disco Blu-ray 50 a doppio strato. Nel complesso ha quindi una serie di caratteristiche più che buone, con una saturazione dei colori corretta e ben bilanciata con i neri profondi. Dal punto di vista dell’animazione, ottima la realizzazione degli animali che, con le loro movenze estremamente naturali, popolano il film. Discorso diverso invece per quanto concerne alcune scene d’azione, che a tratti abbiamo trovato non fluide come avremmo voluto che fossero. Tuttavia, va riconosciuto che il film non presenta alcun tipo di artefatto digitale che in qualche modo possa rovinare le immagini a schermo e quindi l’esperienza di visione. Infine, parlando di numeri, l’opera viene proposta nel formato 16:9, con una risoluzione 1980x1080p, e un framerate a 24.

Il comparto audio

Per quanto riguarda invece il comparto audio, l’esperienza viene garantita da una buona traccia in lingua italiana nel formato DT-HD Master (lo stesso formato lo troviamo poi anche offerto in lingua Giapponese). Essa si è dimostrata all’altezza di offrire allo spettatore una grande spazialità, grazie ai numerosi effetti presenti nel film. Infatti, grazie a questo ottimo mix, i canali posteriori hanno avuto il compito di ricreare l’ambiente naturale visto nel film senza però mai eccedere e diventare prevaricanti rispetto ai diffusori del fronte anteriore. Situazione analoga per il comparto delle basse frequenze. Il sub entra infatti in gioco con grande delicatezza, senza mai diventare pesante all’ascolto ne invadente. Ottimo anche il doppiaggio, che è risultato essere chiaro, sempre ben leggibile, ma allo stesso tempo anche molto dinamico. In sostanza, nel complesso, non sono state trovate particolari pecche durante la valutazione del comparto audio presente in questa edizione da collezione.

I contenuti aggiuntivi

Essendo a tutti gli effetti un’edizione per collezionisti, questo box contiene al suo interno anche alcuni gadget aggiuntivi. Questi non sono numerosi, ma assolutamente di buona qualità e in linea con il prezzo di vendita consigliato di questo prodotto. Nello specifico, all’interno della confezione abbiamo trovato un booklet dedicato alle curiosità e ai personaggi del film, e poi ancora alcune cartoline da collezione. Quest’ultime sono realizzate in cartoncino leggero e con una stamapa di buona qualità.

I contenuti aggiuntivi continuano poi in versione digitale con, ad esempio, l’introduzione e l’intervista (di oltre 15minuti) del regista Masashi Ando, oppure ancora con il lungo video che vede al centro alcuni membri del cast impegnati nel commentare i personaggi da loro interpretati. Per i più curiosi e affezionati all’opera, da segnalare anche la presenza di alcuni trailer esclusivi e la sezione dedicata al design.

The Deer King in Blu-ray, le conclusioni

Per concludere, The Deer King – Il Re dei cervi è un lungometraggio d’avventura che vi porterà dentro una storia contro il tempo. Come si evolverà il virus? I protagonisti riusciranno a contribuire alla creazione di un vaccino? L’edizione Home Video in Blu-ray di The Deer King – Il Re dei cervi risponderà a tutte le vostre domande e lo farà portando sul vostro schermo una serie di immagini di qualità e un comparto audio ancora migliore. L’edizione da collezione presente ora sul mercato ha al suo interno anche alcuni gadget da collezione: un booklet e alcune cartoline con i protagonisti del film. Niente male anche gli extra presenti su disco, in grado di fare comprendere alcuni processi produttivi che danno ancora più valore all’opera stessa. Se siete appassionati di anime, questo è un’ottima proposta per passare una serata davanti allo schermo di casa.