The Elusive Samurai, il manga di Yusei Matsui (Assassination Classroom) diventa anime. La fumata bianca arriva dalle anticipazioni del numero 16 di Weekly Shonen Jump (rivista che ospita il fumetto) in uscita in Giappone e negozi online il 20 marzo 2023 (sarà ancora il 19 marzo in Italia).

Sempre il 19 marzo è attesa un’anteprima speciale in video e informazioni più corpose sono attese il 25 marzo 2023 in occasione dell’AnimeJapan 2023.

La serie anime è prodotta da Clover Works (The Promised Neverland, fra gli altri adattamenti).

Il nuovo manga del maestro Matsui è edito anche nel nostro Paese per Planet Manga con all’attivo tre volumi disponibili per l’acquisto (invitiamo a provare la nuova opera acquistando il primo numero su Amazon). Ecco di seguito una sinossi diffusa dall’editore modenese:

UN GENIO DELLA FUGA, MA NEGATO QUANDO SI TRATTA DI TIRARE DI SPADA…Per un guerriero l’onore più grande è perire in battaglia, eppure l’abilità speciale di Hojo Toshiyuki, erede dello shogunato di Kamakura, è… restare vivo. Oltre che percorrere il cammino dell’eroe in un modo tutto suo…

La carriera da fumettista giapponese di Matsui nasce come assistente all’opera di Yoshio Sawai, Bobobo-bo Bo-bobo, per poi debuttare col botto nel 2005 con l’opera da 23 volumi intitolata Neuro – Supernatural Detective fra le pagine di Weekly Shonen Jump. Il manga citato ha ispirato anche un adattamento anime televisivo da 25 episodi tra il 2007 e il 2008.

Successivamente, nel 2012, arriva la consacrazione definitiva del mangaka con l’acclamato e seguito Assassination Classroom. L’opera si conclude nel 2016 con 21 volumi (se aveste voglia di una lettura divertente e leggera fa al caso vostro). Il manga ha ispirato due serie animate, una da 22 episodi (nel 2015) e l’altra da 25 trasmessa l’anno seguente, un film animato nel 2016 ( Assassination Classroom the Movie: 365 Days’ Time) e due live-action tra il 2015 e 2016. Dal manga è nato uno spin-off, Koro Sensei Quest!, e anch’esso vanta una serie anime televisiva e un film animato.

The Elusive Samurai, invece, ha avuto inizio il 25 gennaio 2021 tra le pagine di Weekly Shonen Jump. Il manga si compone al momento di 100 capitoli e 9 volumi. In Italia l’opera è edita da Planet Manga con i primi tre numeri disponibili.