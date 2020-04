The Eternals: emergono nuovi dettagli da Salma Hayek!

Il nuovo lungometraggio firmato Marvel Cinematic Universe (sì, stiamo parlando di The Eternals) è sulla bocca di tutti in questo fine settimana. In una recente intervista, una delle attrici della pellicola, Salma Hayek, ha spiegato alcuni dettagli molto interessati su questo atteso progetto cinematografico, in uscita il prossimo febbraio 2021.

“A 53 anni – finalmente! – posso essere un supereroe“, spiega l’attrice Salma Hayek ai nostri colleghi di Total Film. “Interpreto Ajak, che è il leader dei supereroi e sono tutti persone che non avresti mai immaginato. Tranne Angelina [Jolie]. Angelina è nata per essere un supereroe”.

L’attrice, inoltre, non è riuscita a mantenere la bocca chiusa per le forti emozioni di interpretare una supereroina in The Eternals. “Il resto di noi [Eternals] è come disadattato, e siamo tutti supereroi, e io diventerò il leader. Sembra davvero appropriato! Sì perché no? Andiamo! Mi ha fatto sentire ‘Forse stanno facendo qualcosa di diverso’”.

Durante l’intervista, inoltre, l’attrice ha speso qualche parola sul regista di questa pellicola, Chloé Zhao. “Il regista è fantastico. Hai visto il suo primo film? Il pilota? Sono stata praticamente spazzata via. L’unica cosa che mi ha emozionato di più è stato il regista. È incredibile”, conclude Salma Hayek.

Insomma, stando alle parole dell’attrice, uno dei valori aggiunti di questo nuovo progetto risiede proprio nel regista e nel cast stellato. Non mancheranno aggiornamenti sulla questione, e naturalmente tutti gli approfondimenti.