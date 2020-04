The Eternals, Kumail Nanjiani commenta lo spostamento del film!

La pandemia ha colpito l’industria cinematografiche, spingendo gli studios a spostare le date d’uscita delle pellicole su un orizzonte temporale del tutto nuovo. Marvel, infatti, ha spostato la data d’uscita di The Eternals, e l’attore Kumail Nanjiani ha commentato questa decisione sul proprio account Twitter.

“Ci sono molte cose davvero importanti che stanno accadendo nel mondo in questo momento. Ma la data d’uscita de Gli Eterni è stata spostata dal 6 novembre 2020 al 12 febbraio 2021. Quindi rimanete al sicuro, lavatevi le mani, state lontani dalla folla, rispettate la distanza di sicurezza, e ci vediamo a febbraio“, spiega l’attore sul proprio account.

L’attore, in effetti, cerca di esorcizzare questo momento particolarmente delicato con alcune pratiche, che possono certamente fare la differenza. Ritornando al lungometraggio, Salma Hayek ha sviscerato alcuni dei valori aggiunti di The Eternals, che sarebbero il regista (Chloé Zhao) e il cast (composto da Angelina Jolie, e da altri attori di fama internazionale).

Insomma, Black Widow ha preso il posto di The Eternals nella programmazione messa a disposizione dalla Marvel. Di conseguenza, la Vedova Nera tornerà in azione il prossimo 6 novembre 2020 in tutte le migliori sale cinematografiche italiane. Seguiranno aggiornamenti.

— Kumail Nanjiani (@kumailn) April 3, 2020