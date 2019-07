The Expanse: Amazon annuncia l’arrivo della quinta stagione

In attesa dell'arrivo della quarta stagione di The Expanse è da poco arrivata la conferma da parte di Amazon che ci sarà anche la 5° stagione

In attesa dell’arrivo della quarta stagione di The Expanse che debutterà il prossimo inverno, è da poco arrivata la conferma da parte di Amazon che ci sarà anche la 5° stagione. La diffusione dell’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, nel corso del tour stampa estivo della Television Critics Association. Tra l’altro è stata anche ufficializzata la data di debutto su Amazon Prime Video di The Expanse 4, prevista per il prossimo 13 dicembre. Questa è una delle più grandi novità,infatti fino alla stagione 3 lo show televisivo è stato trasmesso su Syfy.

Nelle nuove puntate della serie televisiva statunitense sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby, ispirata all’omonima serie di libri scritta da Daniel Abraham e Ty Franck, assisteremo alle vicende che vedranno l’equipaggio del Rocinante mentre parte in missione alla ricerca di posti sconosciuti.

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova stagione di The Expanse:

“Con i portali dell’Anello ora aperti verso migliaia di nuovi pianeti, inizia una corsa all’oro imbevuta di sangue, dalla quale scaturiscono nuovi conflitti tra Terra, Marte e la Cintura. Nel frattempo, su un pianeta inesplorato, l’equipaggio della Rocinante si ritrova nel mezzo di uno scontro violento tra una corporazione mineraria terrestre e disperati coloni cinturini mentre emergono nuove minacce letali dalla protomolecola”.

Nel cast vedremo Burn Gorman che interpreterà Adolphus Murtry, Lyndie Greenwood vestirà i panni di Elvi Okoye e Rosa Gilmore sarà Lucia Mazur. Ci saranno anche Keon Alexander, Lily Gao, Jess Salgueiro, Patti Kim e Steven McCarthy. In oltre ci saranno anche Thomas Jane, Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper, Wes Chatham, Cara Gee, Frankie Adams, David Strathairn, Shawn Doyle e Shohreh Aghdashloo.