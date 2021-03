The Falcon and The Winter Soldier: disponibili tre nuovi filmati

È disponibile un nuovo contenuto video della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan rispettivamente nei ruoli di The Falcon e The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). Le dinamiche diverse e contrapposte dei due personaggi hanno intrattenuto il pubblico sin dal film del 2016 Captain America: Civil War. Pubblicate anche altre due nuove clip della serie che debutta in esclusiva su Disney+.

Sam Wilson e Bucky Barnes, che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi è interpretata anche da Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, Emily VanCamp in quello di Sharon Carter e Daniel Brühl nel ruolo di Zemo. The Falcon and The Winter Soldier sarà disponibile a partire da venerdì 19 marzo su Disney+.

