Dopo la conclusione di WandaVision, che ha inaugurato ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con nuovi espedienti narrativi con protagonisti Wanda Maximoff e Visione è giunto finalmente il tempo di accedere a Disney Plus per cominciare la nuova serie The Falcon and The Winter Soldier con i due “amiconi” di Captain America, Sam Wilson e Bucky Barnes. Iniziamo dunque a raccogliere, in questo articolo dedicato e in continuo aggiornamento, quelli che secondo noi sono i migliori gadget, accessori e abbigliamento.

The Falcon and The Winter Soldier, gadget e abbigliamento

Abbigliamento

Iniziamo a popolare questo speciale con l’abbigliamento dedicato alla serie tv. Abbiamo trovato t-shirt e felpe, ma anche cappellini e borselli. I protagonisti sono spesso riportati nelle stampe ma come legante di tutta la serie viene spesso riportato lo scudo di Captain America, l’eredità che l’eroe ha donato a Sam Wilson nel finale di Avengers: Endgame. Non sappiamo ancora molto sulla trama, anche solo dopo aver visto il primo episodio, perciò possiamo solo immaginare che per qualche motivo i due super eroi torneranno a collaborare contro una nuova minaccia di cui si iniziano a vedere le tracce. A questo punto vi chiediamo…e voi per chi tifate? Team Falcon o Team Bucky ? La cosa è certa, questa serie sarà davvero esplosiva!