The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo Captain America avrà un grande impatto sul MCU

Stando a quanto dichiarato dallo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, non solo Wyatt Russell (che interpreta John Walker) avrà un ruolo importante nella serie TV, ma il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe avrà ramificazioni in tutto il franchise negli anni a venire. Ma il percorso del nuovo interprete dell’amato personaggio Marvel sarà impervio e pieno di sorprese.

“John Walker sta incontrando una realtà in cui il paese e la vita, in generale, ti sfidano in un modo che sconvolge e cancella tutti i privilegi“, ha detto recentemente Spellman a Entertainment Weekly. “La verità è che la vita non è giusta ed essere il migliore e fare ciò che è giusto non significa che tutto andrà di conseguenza. Quindi, John Walker dovrà affrontare dei tempi difficili proprio come essere umano“.

Il personaggio di John Walker/Captain America è apparso solo alla fine della prima puntata di The Falcon and the Winter Soldier dal titolo Il nuovo ordine mondiale, quindi i fan hanno potuto dare solo una rapida occhiata. Tuttavia, Walker è già diventato un popolare meme di Internet, e Russell ha dichiarato di sperare che Internet non finisca per odiarlo troppo una volta che lo show andrà avanti.

“Le persone probabilmente lo odieranno, e alcune persone lo adoreranno”, aveva detto in precedenza l’attore a USA Today. “Film e programmi TV sono creati per far provare emozioni agli spettatori, e spero che questo sia ciò che il nostro show farà per le persone. Spero che non mi odino troppo. Non sarebbe un onore, immagino, essere il più antipatico dell’universo Marvel “.

Vi ricordiamo che il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier è ora in streaming su Disney +.