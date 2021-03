The Falcon and The Winter Soldier indagherà la storia di Zemo

Manca ormai pochissimo all’uscita della prima puntata di The Falcon and The Winter Soldier e l’attesa è palpabile per quella che sarà la serie di punta di Disney+ dopo la fine della prima stagione di WandaVision.

Dopo aver visto il primo trailer ufficiale, accompagnato da tre aggiuntivi nuovi filmati, abbiamo letto diversi particolari interessanti in un’intervista agli autori e gli attori protagonisti, che hanno parlato dei loro personaggi Falcon e Winter Soldier. Recentemente però l’ideatore della serie Malcolm Spellman ha parlato anche del personaggio di Zemo, che avrà sicuramente più spazio rispetto al passato.

Dopo aver assistito al suo tentativo di distruggere gli Avenger dall’interno in Captain America: Civil War, Daniel Brühl tornerà nei panni del villain Zemo in The Falcon and The Winter Soldier, che oltre a ritrarlo in panni più fedeli rispetto al fumetto, compresa la sua maschera viola, indagherà la storia delle sue origini.

Spellman ha dichiarato:

“Sarà in primo piano. Ed è divertente perché mentre pensavamo a diverse sue iterazioni, tutte le cose che lo riguardano: chi è Zemo, cosa ha fatto in passato per il suo paese, da dove veniva quella maschera… tutto si è semplicemente aggrovigliato in una trama personale di un uomo il cui paese, città e famiglia sono stati distrutti da supereroi che lui considera cattivi.”

Riferendosi chiaramente al disastro accaduto a Sokovia, che ha avuto origine dal distruttivo piano di Ultron, creatura di Tony Stark.

“In questa serie Zemo crede di essere un eroe. Tutto ciò è legato a qualcosa di molto, molto personale per lui e devo dire… Sebastian e Anthony sanno davvero catturare l’attenzione, ma Daniel Brühl ha recitato con l’intento di rubargli la piazza in ogni scena in cui si trovava. È stato fantastico “.

Sembra insomma che The Falcon and The Winter Soldier abbia in serbo un antagonista di spessore. Non ci resta che vedere di persona quando la serie sarà trasmessa su Disney+ da domani 19 marzo.