The Falcon and The Winter Soldier: nuovi poster e trailer di Marvel Studios Legends

Nelle ultime ore sono stati pubblicati i nuovi character poster della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, con Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias The Falcon, Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), Daniel Brühl nel ruolo di Zemo e Emily VanCamp in quello di Sharon Carter. La nuovissima serie in sei episodi arriverà in esclusiva su Disney+ a partire dal 19 marzo 2021.

Come ha fatto Sam a diventare il celebre Falcon? Quando è stata guarita la mente di Bucky? Cosa ha spinto Sharon a nascondersi? Con Marvel Studios Legends, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+, è possibile rivivere i viaggi dei personaggi preferiti di The Falcon and The Winter Soldier, prima dell’arrivo ufficiale dell’attesissima serie. Gli episodi intitolati “Falcon” e “Il Soldato d’Inverno” hanno debuttato lo scorso venerdì 5 marzo, mentre gli episodi “Zemo” e “Sharon Carter” arriveranno venerdì 12 marzo sulla piattaforma streaming.

In The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. La serie è diretta da Kari Skogland mentre Malcolm Spellman è il capo sceneggiatore.