The Falcon and the Winter Soldier: rivelato il trailer

Circa un’anno fa Marvel Studios mostrava trailer agli spettatori del Super Bowl 2020 contenente un assaggio delle prossime serie TV legate al Marvel Cinematic Universe che erano in lavorazione per gli utenti Disney+. Nel trailer apparivano WandaVision, Loki e The Falcon and the Winter Soldier che al tempo erano previsti in tempi relativamente brevi; di lì a poco sarebbe arrivato il crescente contagio di COVID-19 che portò inevitabilmente a numerosi rinvii e sospensioni di varie produzioni cinematografiche e televisive.

Inizialmente previsto per lo scorso autunno, dopo circa un anno The Falcon and the Winter Soldier si è mostrato nuovamente al Super Bowl, ma stavolta con un trailer più sostanzioso che ci introduce gli elementi principali che caratterizzeranno la nuova serie.

Anthony Mackie tornerà nei panni di Falcon, alter ego di Sam Wilson, e sembra che lo vedremo iniziare a ereditare il posto, e lo scudo, di Captain America. Il passaggio di testimone non sarà ovviamente facile, data la gigantesca ombra che la figura di Steve Rogers continua a proiettare nell’immaginario collettivo.

Al suo fianco ci sarà Bucky Barnes sempre interpretato da Sebastian Stan, col quale sembra avrà un rapporto di collaborazione ma anche di rivalità. Nel trailer vediamo i due combattere insieme, ma anche non essere esattamente in armonia l’uno con l’altro.

Assieme al duo troveremo inoltre Emily VanCamp nel ruolo di Sharon Carter: ex agente dello S.H.I.E.L.D. e nipote di Peggy Carter. Dopo la sua ultima apparizione in Captain America: Civil War sembra essersi data alla fuga e la serie avrebbe mostrare cosa ha fatto in quel periodo.

Antagonista principale della serie sarà Zemo interpretato da Daniel Brühl, anch’esso già visto in Civil War. Per ora sappiamo poco delle sue intenzioni, ma in generale dal trailer sembra che il suo obbiettivo sia quello di cancellare ogni traccia di supereroi.

Creata da Malcolm Spellman, la serie sarà diretta da Kari Skogland (regista di Sons of Liberty e di alcuni episodi di The Handmaid’s Tale, Vikings, The Walking Dead, e altro) e scritta da Derek Kolstad (John Wick).

La data di uscita prevista è il 19 marzo 2021.