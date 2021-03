The Falcon and the Winter Soldier: in arrivo una seconda stagione?

The Falcon and the Winter Soldier, ci sarà una stagione 2? Questa domanda potrà sembrare quantomeno affrettata, del resto mancano pochi giorni al debutto di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, ma la curiosità per questa serie tv è talmente alta, che già ci si chiede se e come proseguiranno le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes.

A questa domanda ha risposto direttamente il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, che ha dichiarato che al momento ci sono molte idee sulle quali lavorare e che in base a questo materiale gli studi sarebbero tranquillamente in grado di produrre una seconda stagione. In questo modo Feige non ha confermato né smentito la domanda, cercando di spostare il focus della discussione dalla possibilità di produrre nuove stagioni, concentrandosi invece sulla lavorazione della serie di prossima distribuzione. Feige ha puntualizzato che, da quando si è affacciato al mondo della serialità televisiva, questa è una domanda che gli viene posta con una certa insistenza, tuttavia ha anche rimarcato che il loro approccio alle produzioni è più simile al processo produttivo cinematografico.

Eppure l’idea di una possibile nuova stagione potrebbe effettivamente concretizzarsi, poiché Kari Skogland, regista delle serie, ha dichiarato che nonostante la serie racconterà in maniera completa la vicenda, ci sono comunque molte altre cose che vorrebbe raccontare e mostrare legate a questi due personaggi.

Per Skogland i personaggi protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier sono sfaccettati e raccontarli equivale come ad addentrarsi nella tana del Bianconiglio. In questo senso la regista promette uno sviluppo degli archi narrativi più profondo, poiché lo spettatore avrà la possibilità di assistere ad una vicenda di circa sei ore di durata e che, nel formato seriale, troverà più spazio, rispetto alla durata media di una pellicola cinematografica.

The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibile su Disney+ a partire dal 19 marzo con cadenza settimanale.