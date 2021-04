C’era un’attesa spasmodica attorno al quinto episodio di The Falcon and The Winter Soldier, uscito in data odierna su Disney+. Negli ultimi giorni si erano diffuse voci di un grande cameo che avrebbe visto l’introduzione di un personaggio importante non ancora apparso nel Marvel Cinematic Universe e che avrebbe avuto grande rilevanza in futuro.

ATTENZIONE SPOILER!!

Nella puntata di oggi, John Walker (Wyatt Russell) viene privato del titolo di Captain America per via delle macabre azioni commesse, ma ad avvicinarsi a lui ci pensa una misteriosa donna che si fa chiamare Contessa Valentina Allegra de Fontaine. A interpretarla ci ha pensato Julia Louis-Dreyfus, vincitrice di sei Emmy come miglior attrice per la serie Veep.

La prima apparizione di Contessa risale a Strange Tales #159, pubblicato nel 1967. Credits: Marvel

Per chi non dovesse conoscerla, si tratta di un’ex agente dello S.H.I.E.L.D. nonchè interesse amoroso di Nick Fury. Nei fumetti viene poi rivelata la sua natura doppiogiochista e il fatto che fosse una spia russa al servizio si un’organizzazione segreta nome come Leviathan, menzionata anche in Agent Carter. Per diverso tempo è stata anche conosciuta come Madame Hydra.

Secondo un’indscrezione pubblicata su Vanity Fair, il personaggio interpretato da Julia doveva debuttare in Black Widow, ma la Marvel ha grandi piani per il suo arco narrativo da qui in avanti. Con tutta questa carne al fuoco, il finale di The Falcon and The Winter Soldier si preannuncia impersibile.



Staremo a vedere se Sam Wilson riuscirà finalmente a diventare il nuovo Captain America e se ci sarà un’apparizione a sorpresa di Chris Evans, come stuzzicato alcuni giorni da Wyatt Russell. Alcuni fan sono rimasti delusi dal cameo odierno, ma non si può negare che nessuno si attendeva il debutto di Contessa.

In attesa del sesto e ultimo episodio, vi consigliamo di recuperare il fumetto Falcon – L’Ascesa dell’Hydra, edito in Italia da Panini Comics. Potete recuperarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.