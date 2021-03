The Falcon & The Winter Soldier: quanti anni ha Bucky?

In uno dei trailer di The Falcon & The Winter Soldier, la nuova serie Marvel di Disney+, assistiamo a una gara di sguardi tra i due protagonisti che esaspera una terapista, che domanda ai due quanti anni hanno. Domanda che allude al loro comportamento infantile, ma che nel caso di Bucky ha un peso non indifferente, visto che il Soldato d’Inverno è a tutti gli effetti un uomo fuori dal tempo. A ricordarcelo c’è anche un momento in Il nuovo ordine mondiale, primo episodio di The Falcon & The Winter Soldier, in cui a Bucky viene chiesta la sua età, una domanda legittima con una risposta sorprendente, visto che scopriamo che James Buchanan Barnes ha ben 106 anni.

Per Bucky abbiamo infatti una data di nascita ben precisa: 10 marzo 1917. Un anno più vecchio dell’amico Steve Rogers, altro uomo che con il tempo ha avuto un rapporto piuttosto complesso. Stando a questo dato anagrafico, negli eventi di Captain America: Il Primo Vendicatore, Bucky avrebbe all’incirca vent’anni, un’età in cui, come molti suoi coetanei, non ebbe modo di godersi, arruolandosi per partecipare all’impegno americano nella Seconda Guerra Mondiale.

Durante il suo servizio militare, Bucky, insieme ad altri commilitoni della 107esima, venne catturato dalle truppe dell’Hydra, diventando una cavia degli esperimenti di Armin Zola, il folle scienziato al soldo del Teschio Rosso. Zola era intenzionato a replicare il successo del Progetto Rinascita, il programma americano che aveva portato alla nascita di Capitan America, grazie al siero del supersoldato creato dal dottor Erskine. Durante queste sperimentazioni, Bucky venne sottoposto a terapie che mutarono il suo organismo, garantendogli maggior resistenza e forza, ma senza una mutazione visiva simile a quella subita dal gracile Steve Rogers quando divenne Capitan America. Su un aspetto, invece, il siero elaborato da Zola potrebbe essere simile a quello del Supersoldato: la longevità.

Dopo la sua scomparsa in missione nel 1945, Bucky divenne nuovamente una cavia per Zola, che lo reso il soggetto del suo Programma Soldato d’Inverno. Tramite lavaggio del cervello e induzioni mentali, Bucky venne trasformato nel letale assassino Winter Soldier, che sappiamo essere attivo almeno dalla metà degli anni ‘50. Nel frattempo, tra una missione e l’altra, Bucky veniva messo in animazione sospesa e sottoposto a ulteriori esperimenti, come abbiamo visto nei flashback di Captain America: Civil War. Una condizione che gli ha consentito di attraversare il ventesimo secolo, grazie anche al suo metabolismo modificato.

Quando Barnes si libera del suo condizionamento nel 2014, dopo lo scontro a tre con Cap e Iron Man in Civil War, viene accolto in Wakanda dove viene tenuto in ibernazione per due anni, in attesa che gli scienziati wakandiani riescano a trovare un modo per liberarlo definitivamente dal suo condizionamento mentale. Almeno sino a quando non viene arruolato nuovamente dagli Avengers per prendere parte alla Guerra dell’Infinito (Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame).

Tornando alla domanda iniziale: quanti anni ha Bucky Barnes? Anagraficamente, il Soldato d’Inverno ha quindi veramente 106 anni, ma tra ibernazioni ed esperimenti quello che a tutti gli effetti è l’Avengers più vecchio dimostra poco più di 30 anni. Ma dietro questo aspetto giovanile, si celano le ferite di una lunga vita fatta di violenza e sofferenze, che non mancheranno di essere approfondite in The Falcon & The Winter Soldier.