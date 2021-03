The Falcon & The Winter Soldier affronterà la PTSD

The Falcon & The Winter Soldier, la nuova serie Disney+ dedicata ai personaggi Marvel, vede come protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes, i due fedeli amici di Capitan America. Oltre a questa amicizia comune, Falcon e Winter Soldier hanno un’altra caratteristica in comune: un passato militare gravoso. Una condizione che avvicina i due supereroi alle condizione vissuta da molti veterani, afflitti da PTSD, acronimo per Post Traumatic Stress Disorder, in italiano disturbo da stress post traumatico.

Questa particolare patologia viene spesso riscontrata in militari che tornano dal fronte, dove le esperienze e traumatiche lasciano profonde cicatrici psicologiche. Una condizione che nell’MCU è stata parzialmente affrontata in Captain America: The Winter Soldier, dove Sam Wilson era a capo di un gruppo di supporto per veterani, e in Avengers: Endgame, in cui era Steve Rogers a dare sostegno a persone che faticavano a convivere con le conseguenze del Blip.

In The Falcon & The Winter Soldier, questo tema delicato verrà affrontato attraverso le esperienze dei due protagonisti. Nel primo episodio della serie Marvel, Il nuovo ordine mondiale, abbiamo avuto una prima dimostrazione di come la PTSD avrà un ruolo nella vita di Sam e Bucky, vedendo proprio quest’ultimo dormire per terra anziché a letto, uno dei tanti easter egg dell’episodio che fa riferimento a un dialogo contenuto in Captain America: The Winter Soldier.

La PTSD è un tema molto delicato e particolarmente sentito nella società americana, e in The Falcon & The Winter Soldier verrà affrontato con tatto, rendendolo un elemento centrale della personalità dei due protagonisti, come ha confermato in un’intervista Anthony Mackie, alias Falcon:

“L’immagine che abbiamo di Sam Wilson, del personaggio e dell’evoluzione di colui che oggi conosciamo come Falcon migliorerà ancora per il pubblico. Avremo modo di andare nel suo passato, scavando nel suo background e conoscendo la sua famiglia. Ci troviamo in un punto in cui vogliamo che gli spettatori imparino a conoscere questi nuovi personaggi, visto che Kevin finalmente ha ucciso Iron Man”

“Dobbiamo metterci nella posizione per introdurre questi nuovi personaggi al pubblico, dando loro quella relazione, quella storia che abbiamo costruito per dieci anni. E’ sempre fantastico imparare di più e mostrare nuovi aspetti dei propri personaggi”

Oltre a Mackie, anche l’interprete di Bucky Barnes, Sebastian Stan, ha dato la sua opinione in merito alla presenza della PTSD in The Falcon & The Winter Soldier:

“La PTSD e l’esperienza che hanno condiviso come soldati, come uomini che hanno prestato servizio, è una delle cose che li unisce. C’è una sorta di codice d’onore tra i due, anche se hanno diverse idee e opioni, c’è un vicendevole rispetto. Come tutti sanno, la PTSD non è qualcosa con cui si può chiudere. E’ qualcosa con cui bisogna convivere, migliorando il modo con cui gestirla. Ovviamente, è una parte importante della serie, ed è un elemento alla radice di questi due personaggi in un modo estremamente realistico”

The Falcon & The Winter Soldier affronterà dunque anche il delicato tema della PTSD, rendendolo centrale nella definizione emotiva dei due protagonisti.