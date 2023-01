In Giappone The First Slam Dunk batte Avatar 2. Dopo più di un decennio, il più grande film di tutti i tempi, Avatar di James Cameron, ha finalmente avuto il suo sequel, proiettato nelle sale di tutto il mondo (qui potete trovare la nostra recensione del film). Mentre il film ha superato qualsiasi altro al botteghino in tutto il mondo, in Giappone non è riuscito a battere gli incassi di The First Slam Dunk, arrivando secondo sia per incassi al botteghino che per numero di presenze.

The First Slam Dunk batte Avatar 2 al botteghino giapponese

In effetti, durante un solo fine settimana, Avatar 2 è arrivato al terzo posto e Suzume no Tojimari – La porta sui Ricordi di Makoto Shinkai al secondo posto. Al primo poto, incontrastato, domina The First Slam Dunk. Non solo: il film ha superato i 4 miliardi di yen di incassi al botteghino durante un singolo settimana, con un totale di ben 4,18 miliardi di yen (circa 28,52 milioni di euro), realizzati con la vendita al botteghino di ben 2,81 milioni di biglietti. Si tratta di gran lunga il film anime basato su Slam Dunk che ha incassato di più di tutti i tempi, e ha concluso un anno straordinario per i film prodotti da Toei Animation.

L’anime originale di Slam Dunk è andato in onda dal 1993 al 1996, e in seguito sono anche stati realizzati quattro film anime scorporati dall’anime. Crunchyroll descrive così la serie animata:

Hanamichi Sakuragi, una matricola che entra alla Shohoku High, detiene un record perché è stato respinto da 50 ragazze durante la scuola media. Da quando l’ultima ragazza lo ha rifiutato per un ragazzo della squadra di basket, Sakuragi è rimasto traumatizzato da questo sport.

The First Slam Dunk ha debuttato in Giappone il 3 dicembre dello scorso anno nelle sale normali e IMAX ed è stato esteso agli schermi Dolby Cinema il 10 dicembre. Al momento attuale, il film ha incassato in Giappone un totale di 6,7 miliardi di yen (circa 47,56 milioni di euro).