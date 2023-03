Anime Factory, l’etichetta dedicata all’animazione giapponese di Plaion Pictures, ha diffuso il primo teaser di The First Slam Dunk confermando che distribuirà prossimamente il film nei cinema italiani.

The First Slam Dunk: il primo teaser e la sinossi

Prodotto da TOEI Animation con la supervisione e la sceneggiatura di Takehiko Inoue, creatore del manga originale, The First Slam Dunk ha debuttato in Giappone a dicembre 2022, a 26 anni dall’ultima serie animata, dimostrando come il brand Slam Dunk rimanga ancora saldo nel cuore del pubblico. Contando su una schiera di appassionati, che negli anni hanno reso il manga uno dei più letti di sempre con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo, il lungometraggio ha conquistato il box office giapponese incassando oltre 10 miliardi di yen (oltre 74 milioni di euro), superando anche ad Avatar – La Via dell’Acqua.

Eccovi il teaser di The First Slam Dunk:

In un dinamico alternarsi fra l’adrenalinica partita di basket e coinvolgenti flashback sulla vita dei personaggi, The First Slam Dunk ha come protagonista Ryota, il playmaker della Shohoku, la squadra liceale protagonista del manga. Aprendo le porte sul suo passato, mai svelato prima da Inoue, il film rappresenta un’occasione imperdibile per i fan per scoprire come Ryota sia diventato il personaggio che tutti hanno imparato ad amare nel tempo, oltre a gettare nuova luce sugli altri protagonisti nati dalla penna del mangaka.

Ambientato nel mondo della pallacanestro liceale – il manga ha contribuito negli anni ’90 a un ritrovato boom del basket in Giappone e non solo – The First Slam Dunk sfoggia un’animazione “ibrida” tra CGI all’avanguardia e disegno a mano tipico dell’animazione tradizionale in 2D, voluta espressamente dallo stesso Takehiko Inoue. Il regista ha deciso di adottare questa tecnologia perché indispensabile a ricreare la fluidità dei movimenti, in sequenze di gioco mozzafiato e altamente realistiche, catapultando, anche grazie ai sapienti movimenti di macchina, lo spettatore all’interno del campo accanto ai protagonisti.

Questa invece è la sinossi ufficiale: