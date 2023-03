L’uscita del nuovo lungometraggio animato The First Slam Dunk riaccende la passione per il basket. Ispirato al manga Slam Dunk di Takehiko Inoue e cuore pulsante del fumetto giapponese che parla alla generazione dei primi anni ’90, il lungometraggio è uscito in Giappone il 3 dicembre 2022 e Anime Factory si appresta a distribuirlo anche in Italia. Cliccate qui per i dettagli.

The First Slam Dunk riaccende la passione per il basket

Nato con l’obiettivo di far conoscere lo sport più famoso degli Stati Uniti anche in Giappone, la settima serie più venduta al mondo della storia dei manga è riuscita a prendersi anche il cuore della nuova generazione di orientali a rimarcare la possibilità di tramandare generazione dopo generazione un prodotto realizzato con criterio.

Il film animato, diretto e scritto dallo stesso autore del manga (26 anni dopo), si presenta con successo alle nuove generazioni scatenando una nuova influenza e, appunto, passione. Prima di passare ai dati al botteghino, Yahoo! Japan riporta che The First Slam Dunk ha generato una febbre di amore verso il basket impressionante persino in Corea del Sud dove è aumentata l’affluenza dei fan nei temporary store dedicati alla promozione del lungometraggio e, di conseguenza, le vendite di sneakers e palloni da gioco, rispettivamente del 488% e del 350%.

Per non parlare dell’opera manga originale (potete acquistare qui su Amazon il primo numero della nuova edizione Planet Manga) cui ordinativi sono aumentati del 1057%.

Il report cita, inoltre, che il film ha superato 1.67 milioni di spettatori in Corea del Sud e la sua popolarità sta addirittura portando i sudcoreani a mettere in discussione la loro posizione anti-giapponese. Chiaramente quest’ultimo punto si lascia ad andare a differenti interpretazioni e non è un dato da prendere con leggerezza.

Per dare ulteriore prospettiva al fenomeno, secondo il report KOBIS The Fist Slam Dunk ha anche superato negli incassi, al 5 marzo 2023, uno dei grandi successi di Makoto Shinkai, ovvero Your Name. (2017 in Italia). Con questo risultato si è aggiudicato il record di film giapponese con maggiori incassi di sempre in Corea del Sud. Il nuovo progetto di Takehiko Inoue, infatti, in 61 giorni ha venduto 3.818.000,00 biglietti complessivamente dalla data di uscita sudcoreana (4 gennaio 2023) al 5 marzo 2023. Alla stessa stregua Your Name. incassava più di 3.802.000,00 biglietti.

Non è mancato il commento di Shinkai il quale, con evidente onestà, ha dichiarato in occasione dell’evento AVP che ha apprezzato tanto il nuovo film ispirato al manga di Inoue nonostante, a detta sua, non vorrebbe fin troppo lodarlo poichè suo attuale concorrente (ricordiamo che l’11 novembre 2022 è uscito nelle sale giapponesi il nuovo lavoro di Shinkai, Suzume no Tojimari. In Italia uscirà nel 2023 per Crunchyroll).

The First Slam Dunk: il contributo di Takehiko Inoue

In occasione del grande successo sudcoreano, il TheKoreaTimes ha pubblicato un’intervista al maestro Inoue focalizzata su alcuni aspetti, dalla sua prima volta da regista, dalle differenze tra cinema e manga come medium alla scelta del protagonista del suddetto progetto.

La volontà di realizzare un film per Slum Dunk non è nuova, difatti da dieci anni l’autore riceveva offerte, ma da esse l’autore non ricavava alcuna emozione che gli facesse ricordare l’originale. Nel 2014, finalmente, ecco che giunge una nuova proposta che rispecchia i canoni riconosciuti da Inoue, ovvero l’entusiasmo e devozione degli animatori e non solo l’esclusiva qualità delle immagini.

Per la gioia dei lettori del manga, adesso adulti, e per sostenere la produzione, il mangaka di 56 anni ha deciso di far parte dello staff presso Toei Animation sfruttando proprio la sua ricca esperienza da fumettista.

Ritrovatosi di fronte ad una regia differente, l’autore inizialmente si era dimostrato preoccupato circa la realizzazione dei movimenti dei personaggi, preoccupazioni crollate quando si è confrontato con professionisti che sapevano come si giocasse a basket e che sapevano quale pasta stessero lavorando. Questo sforzo ha permesso di creare espressioni e movimenti realistici, come lo sprint, dribbling, passaggio e tiro con la palla.

Sempre secondo il maestro Inoue il film animato presenta differenze rispetto al manga, sia in merito alla composizione della storia che al personaggio principale. Il film esclude i classici elementi comici sparpagliati nel manga per concentrarsi nell’assetto sentimentale offerto da una competizione sportiva. Più che a livello narrativo è una scelta di spazi dal momento che nel manga le scene comiche possono essere piazzate in piccoli spazi attorno a grandi scenari anche contemporaneamente.

Relativamente al personaggio principale, invece, l’autore ha scelto di dedicare il ruolo a Ryota Miyagi e non al suo storico compagno di squadra, Hanamichi Sakuragi (protagonista effettivo del franchise). Il motivo del cambio di protagonista è legato ad una lontana intenzione dello stesso Inoue di calibrare la prospettiva su un altro personaggio se un giorno avesse riscritto Slam Dunk. Uno dei questi personaggi è, appunto, Ryota, e l’intenzione è stata pienamente mantenuta col film poichè l’autore, aggiunge, ha sempre voluto includere maggiori dettagli sul personaggio e sulla sua famiglia.

La dichiarazione ci conduce direttamente alla breve sinossi la quale recita che il film animato focalizza la sua narrazione nella parte finale del manga del maestro Inoue, riadattando con nuovo stile grafico in computer grafica (sulla scorta di Dragon Ball Super: Super Hero) l’emozionante match tra la Shohoku High e la rivale Sannoh. Il protagonista, dunque, è Ryota Miyagi, tuttavia lo storico cast ritornerà in gran forma a riscaldare i cuori degli appassionati che hanno sognato col basket firmato Inoue.

Non soltanto Corea del Sud. Infatti, in merito al box office giapponese, dal giorno di uscita al 6 marzo 2023 il film incassa circa complessivamente 11 miliardi di Yen. Si tratta del 31° film (12° di categoria anime) con maggiori incassi in Giappone di tutti i tempi sorpassando Evangelion: 3.0+1.0. Il fenomeno Slam Dunk, dopo vent’anni, ha portato in Giappone a superare negli incassi anche un certo Avatar 2 di James Cameron (qui i dettagli) ricevendo una candidatura alla 46^ edizione del Japan Academy Film Prize (definita anche come la cerimonia dei Premi Oscar giapponesi) per la categoria Animation of the Year.

Di seguito recuperiamo il più recente trailer esteso diffuso da Toei Animation:

La opening ufficiale del progetto è eseguita dalla band The Birthday, mentre i 10-FEET eseguono la sigla di chiusura col singolo Zero Sensation.

L’uscita del film in Giappone è stata accompagnata da due volumi originali. Il primo, SLAM DUNK JUMP, include una selezione di 24 capitoli tratti dal manga originale pubblicato in Giappone e negozi online l’8 novembre 2022. Il secondo, invece, THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE, presenta delle illustrazioni speciali e un’intervista con Takehiko Inoue circa la produzione del film stesso uscito nella medesima forma del primo il 15 dicembre 2022.

In merito allo staff, il maestro Takehiko Inoue dirige e scrive la sceneggiatura del progetto ispirato al suo manga e in tecnologia CGI, Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) è accreditato nel ruolo di character designer e responsabile delle animazioni, tra i responsabili per l’esecuzione del progetto vi sono Katsuhiko Kitada (episodi de L’Attacco dei Giganti, Major: Yujo no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ohashi (LayereD Stories 0) e Yu Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!). Lo staff lavora presso Toei Animation.

Shugo Nakamuta interpreta Ryota Miyagi, Jun Kasama interpreta Hisashi Mitsui, Shinichiro Kamio interpreta Kaede Rukawa, Subaru Kimura interpreta Hanamichi Sakuragi e Kenta Miyake interpreta Takenori Akagi.

Slam Dunk: il manga e l’anime

Slam Dunk è stato serializzato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1990 al 1996 ed è stato raccolto in 31 tankobon. Il manga è stato pubblicato in Italia da Planet Manga nel 1997; nel 2010 i diritti passarono a d/visual che lo ripubblicò in una edizione basata sulla deluxe giapponese in 24 volumi.

Planet Manga ha ripresentato la serie in una nuova edizione basata su quella uscita in Giappone nel 2018 in 20 volumi. Invitiamo caldamente a recuperare questa versione del manga con il 1° numero disponibile su Amazon.

La serie ha goduto di un adattamento anime nel 1993. Si tratta di un’unica serie da 101 episodi a cui si aggiungono quattro OAV. In Italia la serie anime è andata in onda su MTV ed è uscita in home video per Yamato Video.

Il 3 dicembre 2022, realizzato da Toei Animation, esce il nuovo film intitolato The First Slam Dunk. Scritto e diretto da Takehiko Inoue in persona, nel nostro Paese sarà distribuito da Anime Factory (cliccate qui per i dettagli).

A voi, di seguito, una trama: