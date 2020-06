The Flash – anche Christian Bale potrebbe tornare come Batman?

Nella tarda serata di ieri è iniziato a circolare una voce clamorosa che riguardante The Flash – la pellicola con protagonista Ezra Miller – ed il possibile ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Mentre l’attore, oggi sessantottenne, non ha ancora firmato nulla, Warner Bros. e DC sarebbero al lavoro per un “piano di riserva” e avrebbero iniziato a sondare il terreno per un eventuale ritorno di Christian Bale nei panni di Batman. Come ben sappiamo Bale ha interpretato il Cavaliere Oscuro nella trilogia diretta da Christopher Nolan.

A quanto pare l’idea alla base del film, confermata, sarebbe quella di sdoganare l’idea di Multiverso al cinema e per farlo si starebbe cercando un Batman del “passato” da far comparire nella pellicola dedicata al Velocista Scarlatto.

La presenza di Batman – che sia Keaton o Bale – confermerebbe pericolosamente le voci che vogliono The Flash adattare l’evento fumettistico Flashpoint e quelle riguardanti l’attore Jeffrey Dean Morgan che tornerebbe non solo ad interpretare Thomas Wayne, come in Batman v Superman, ma interpreterebbe anche il temibile Flashpoint Batman ruolo per cui aveva espresso già interesse in passato.

Inoltre l’idea di un Michael Keaton o Christian Bale come mentore con cammei in varie pellicole sarebbe molto simile ad uno dei ruoli pensati per il Superman di Henry Cavill e per un suo ritorno graduale all’interno dei Worlds of DC prima di una eventuale nuova pellicola stand-alone.

Interessante infine la descrizione del Batman che Flash incontrerebbe: un Cavaliere Oscuro impegnato da oltre 30 anni nella lotta al crimine con gli eventi di Batman Forever e Batman and Robin completamente ignorati in questa linea temporale, interessante capire qualora fosse Bale quali eventi verrebbero presi in considerazione delle pellicole di Nolan.

Rimaniamo in attesa di conferme o smentite, probabili a questo punto all’evento digitale DC FanDome del prossimo 22 agosto.