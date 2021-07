The Flash: foto dal set mostrano Batmobile e Batcaverna

Di recente sono trapelate in rete diverse nuove fotografie del set di The Flash, il nuovo film appartenente al DCEU (DC Extended Universe), il dodicesimo, per essere più precisi. Le nuove immagini questa volta ci offrono un primo sguardo alla Batmobile e alla Batcaverna del Bruce Wayne/Batman di Michael Keaton.

The Flash: le nuove foto dal set

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER!

Le foto della Batcaverna e della Batmobile che stiamo per mostrarvi sono le primissime che stiamo avendo modo di vedere che le riguardano, per cui potrebbero essere considerate degli spoiler. Proprio per questa ragione abbiamo scelto di mostrarvele più in basso nell’articolo, per darvi un’ultima possibilità di cambiare idea e tornare indietro, nel caso non vogliate in alcun modo rovinarvi la sorpresa. Aggiungiamo che, trattandosi di immagini non ufficiali, Warner Bros. potrebbe chiederne la rimozione dai Tweet linkati in questo articolo in ogni istante.

Iniziamo dunque con una prima serie di fotografie dal set di The Flash (se siete alla ricerca di oggetti da collezione e numeri del comic di The Flash, date un’occhiata a questa ricca pagina su Amazon), in cui possiamo vedere quello che sembra essere un provino di Sasha Calle nel suo costume da Supergirl. Questa immagine ci dà un’idea di come sarà il costume finale del personaggio.

https://twitter.com/TomMCJL/status/1416312211958648835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416312211958648835%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbatman-news.com%2F2021%2F07%2F17%2Fthe-flash-set-photos-batmobile-batcave%2F

La didascalia recita:

“L’immagine di Supergirl sembra un primo sguardo ufficiale al dietro le quinte che potrebbero usare come una sorta di poster. Hanno fatto quel tipo di scatti con Batfleck, Superman e Wonder Woman!“.

Nelle altre foto mostrate nel post in alto possiamo dare un’occhiata anche alla Batmobile del film di Batman del 1989, una versione modificata della Batcaverna di Tim Burton e il look di Ezra Miller per questo nuovo, attesissimo film.

Infine, ecco qui di seguito la Batmobile di Michael Keaton e della sua Batcaverna:

Keaton's Batmobile (the best Batmobile) and Bat Cave set from Flashpoint filming! pic.twitter.com/l5StbLHuP8 — Ricky Roxburgh (@RickyRoxburgh) July 18, 2021

Stiamo ancora aspettando di vedere Michael Keaton in un costume da pipistrello, o Miller con indosso il suo costume da Flash, ma ciò che stiamo vedendo sembra piuttosto promettente. La produzione si trasferirà presto in Scozia, per cui si spera che presto saranno pubblicate ancora più foto dal set del film.

The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.