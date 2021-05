The Flash: il fedelissimo costume di Bart Allen (Impulso)

Di recente è emersa in rete la prima foto dal set della serie televisiva targata The CW The Flash che ci mostra Bart Allen, interpretato da Jordan Fisher, sfoggiare un particolare costume molto fedele a quanto già visto dei fumetti DC Comics. Bart Allen è l’ultima aggiunta al cast in ordine di tempo in The Flash e a debuttare nell’Arrowverse.

The Flash: il costume di Bart Allen

Ecco qui di seguito come viene descritto il personaggio di Bart Allen:

“Bart è l’adolescente più veloce del pianeta! Ma a causa della sua inclinazione a un comportamento selvaggiamente impulsivo, i genitori Barry e Iris saranno impegnati a cercare di insegnare la pazienza al loro nuovo figlio. Ma è un compito che dovranno portare a termine, affinché la loro famiglia possa lavorare insieme e fermare la più grande minaccia del Team Flash!“.

La foto di Bart Allen in questione non è stata condivisa in modo ufficiale, ma è trapelata tramite Canadagraphs, che l’ha in seguito ricondivisa su Instagram. La fotografia ritrae la nuova stella dell’Arrowverse in un costume da supereroe che i fan dei comics troveranno di certo molto familiare.

Per la gioia di tanti appassionati, il costume di Bart Allen è molto fedele a quello di Impulso nei comics!

È stato inoltre annunciato che Jordan Fisher si unirà a The Flash nei panni di Bart Allen alla fine di marzo. Bart Allen è il figlio di Barry Allen e Iris West-Allen proveniente dal futuro, anche se in questo momento il motivo per cui ha viaggiato nel tempo è ancora sconosciuto.

I fan potranno vedere la prima apparizione di Bart Allen nel 150° episodio di The Flash, dove sarà affiancato anche da sua sorella, Jessica Parker Kennedy nei panni di Nora West-Allen, alias XS.

The Flash è interpretato da Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Carlos Valdes e Tom Cavanagh.

Acquistate la Stagione 6 della serie The Flash in Blu-Ray qui su Amazon!