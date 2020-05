The Flash: in dubbio il futuro della serie TV?

Come ben sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, la stagione televisiva è stata compromessa costringendo molte serie a tagliare il numero degli episodi inizialmente previsti e ad accorciare le stagioni attualmente in corso. Fra queste ci sono tutte le serie dell’Arrowverse – quelle DC che vengono trasmesse negli USA su The CW – e una in particolare è al centro di nuove voci non incoraggianti ovvero The Flash.

Intervistato da Michael Rosenbaum – il Lex Luthor di Smallville – nel suo podcast Inside of You, Gustin ha confermato che la Stagione 6, quella attualmente in corso, si concluderà con il 19° episodio che andrà in onda negli USA il prossimo 12 maggio ma soprattutto che la Stagione 7, già ordinata, è l’ultima che lo lega all’attuale contratto in vigore.

The Flash -- "Death Of The Speed Force" -- Image Number: FLA614b_0280b2.jpg -- Pictured: Grant Gustin as The Flash -- Photo: Colin Bentley/The CW -- .. 2020 The CW Network, LLC. All rights reserved

Grant Gustin ha spiegato che non solo le produzioni ad Hollywood sono ferme ma anche quelle televisive a Vancouver – dove The CW produce la maggior parte delle sue serie – e quindi anche la produzione di The Flash è completamente ferma non sapendo quando e come si potrà tornare a lavorare.

L’attore ha rivelato che a gennaio c’erano stati i primi contatti preliminari fra il suo agente e il network, che ricordiamo fa capo a Warner Bros., per rinegoziare il suo contratto per almeno altre due stagioni, contatti poi interrotti per l’emergenza sanitaria e non più ripresi neanche per vie remote.

Possibile che Warner Bros. stia valutando un riassetto delle serie dell’Arrowverse sia in base all’emergenza sanitaria sia in base ai piani del suo universo cinematografico e delle piattaforme streaming?

Gustin ha anche parlato a tutto campo di The Flash dicendo che sapeva sarebbe stata una serie che sarebbe durata molti anni togliendogli tempo per perseguire altri progetti o rinunciare a numerose offerte. L’attore ha spiegato che a differenza del cinema, la televisiva ha delle tempistiche di programmazione così strette da offrire solo due/tre mesi estivi per altri progetti.