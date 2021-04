Dopo anni di attesa, i fan del velocista scarlatto potranno finalmente vedere sul grande schermo un film stand-alone dedicato al mitico Barry Allen. Le riprese di The Flash, questo il titolo della pellicola, sono ufficialmente partite in data odierna e per l’occasione il regista Andy Muschietti ha diffuso in rete quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il nuovo logo ufficiale.

A vestire i panni del celebre supereroe ci penserà ancora una volta Ezra Miller, dopo essere stato parte integrante della Zack Snyder’s Justice League. Si tratta di uno dei film più attesi dai fan della DC perchè servirà a resettare l’attuale linea temporale dell’universo cinematografico, prendendo ispirazione dal fumetto Flashpoint.

Ben Affleck tornerà a interpretare Batman, ma non sarà il solo e unico cavaliere oscuro. In The Flash, infatti, comparirà anche la versione interpretata da Michael Keaton nell’indimenticabile film del 1989, diretto da Tim Burton. Tra le new entry del cast figurano invece Sasha Calle nei panni di Kara Zor-El/Supergirl e Ian Loh in quelli di un giovane Barry Allen.

Henry Allen, invece, sarà interpretato da Ron Livingston, andando a sostituire Billy Crudrup. C’è invece ancora incertezza attorno alla possibile presenza di Cyborg, ma Ray Fisher si è dichiarato disponibile a salire a bordo del progetto.

Come confermato dal regista in occasione del DC Fandome, inoltre, Barry indosserà un costume nuovo di zecca. Il film arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022.

Iniziate le riprese di The Flash

The Flash esplorerà a tutti gli effetti il concetto di multiverso, già sperimentato nella serie CW con Grant Gustin. Le due versioni di Flash si sono infatti incontrate nell’ambizioso crossover televisivo Crisi su Terre Infinite, lasciando tutti i fan completamente di stucco.

