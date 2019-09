The Flash, Premium Format annunciata da Sideshow

The Flash, tratto dai fumetti DC Comics, è la nuovissima Premium Format proposta da Sideshow Collectibles.

The Flash, tratto dai fumetti DC Comics, è la nuovissima Premium Format proposta da Sideshow Collectibles. Una statica finemente curata in scala 1/4 raffigurante il velocista scarlatto mentre corre a tutta velocità. Un lavoro curato dal team Sideshow attraverso la scultura di Daniel Bell, giovanissimo talento che da diversi mesi ha donato nuovo prestigio alle statue della casa produttrice.

È un supereroe con il potere di muoversi a una velocità che supera sette volte quella della luce, violando le leggi della fisica. La prima incarnazione del personaggio è l’alter ego di Jay Garrick che, dopo avere inalato i vapori dell’acqua pesante, diventa l’uomo più veloce del mondo, indossando un costume rosso, blu e giallo, con stivaletti ed elmetto ornato ai lati da due ali come il dio Mercurio. Negli anni cinquanta si ha una nuova incarnazione del personaggio, Barry Allen, un chimico che viene colpito da un fulmine mentre è intento a testare alcune sostanze chimiche, trasformandolo in un supereroe con un nuovo costume tutto rosso e senza elmetto sostituita da una maschera. L’incidente gli permette di muoversi ad una velocità vertiginosa, potere che lui usa per risolvere i casi che gli vengono assegnati.

La statua di Flash Premium Format sarà alta circa 43 cm, e cerca di immortalare l’ incredibile velocità del super eroe attraverso una posa che ne cattura il movimento e il dinamismo. Da notare l’incredibile studio di sculpt svolto dell’artista Daniel Bell che attraverso un lavoro maestrale ha cercato di far emergere la muscolatura del velocista attraverso la tuta. Il costume di questa statua appare nella classica colorazione rossa, decorata da elementi gialli. La basetta, che sostiene l’intera statua dal peso di quasi 5 kg, è realizzata come una porzione di asfalto che si sgretola al passaggio di Flash.

La statua di Flash è già disponibile in preordine sul sito di Sideshow al prezzo di 535.27 euro con uscita stimata per il mese di Settembre 2020. L’edizione Exclusive avrà una mano in più che impugna l’arma del villan Captain Cold.