Nelle scorse settimane abbiamo sentito più volte James Gunn parlare di The Flash, definendolo come il film che “svolterà” e aprirà il nuovo DCU, adesso possiamo cominciare a studiarlo per bene grazie al nuovo trailer ufficiale. Sia lui che Peter Safran sembrano fermamente convinti del suo valore come pellicola, in relazione a tutto quello che verrà in futuro e quindi… cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo film con Ezra Miller?

The Flash: primo trailer ufficiale e poster del nuovo film con Ezra Miller

Il nuovo trailer di The Flash, pubblicato durante il Super Bowel 2023, cominciamo ad entrare in contatto con tantissimi elementi fino ad ora discussi dai fan più accaniti.

Eccovi il trailer italiano di The Flash:

Il Flash di Ezra Miller si troverà a confrontarsi non soltanto con la sua realtà ma con tantissime altre, riportando sul grande schermo volti leggendari che hanno dato vita e forma all’universo cinematografico DC anni or sono come Michael Keaton (trovate i suoi film nei panni del Cavaliere Oscuro su Amazon). Nel film, inoltre, vedremo anche il debutto di Supergirl (Sasha Calle), con volti noti provenienti anche da altri film, come il Generale Zod di Michael Shannon.

Questa la sinossi ufficiale di The Flash pubblicata da Warner Bros.:

I mondi si scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo così da cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, resta intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato minacciando l’annientamento della Terra, e nella quale non ci sono più supereroi a cui rivolgersi, a meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto divers da quello che conosce ad uscire dal suo pensionamento per salvare un kryptoniano tenuto progioniero…anche se non è esattamente quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry sarà lottare per la sua vita. Ma il sacrificio finale sarà sufficiente per resettare l’universo?

Vi ricordiamo che l’uscita di The Flash nei cinema è prevista per il 14 giugno 2023.