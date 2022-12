Nei giorni scorsi si era diffusa un’indiscrezione secondo cui Henry Cavill avesse girato a settembre un cameo nei panni di Superman in The Flash, film con Ezra Miller in arrivo nel 2023. The Hollywood Reporter ha però spiegato come, a seguito delle decisioni di Gunn e Safran, sia il suo cameo sia quello di Gal Gadot come Wonder Woman sono stati completamente rimossi.

Niente più Superman e Wonder Woman in The Flash

Sempre secondo THR Henry Cavill sarebbe stato pagato 250mila dollari per il cameo, stessa cifra ricevuta per la sua partecipazione alla scena post-credits di Black Adam. L’attore britannico ha purtroppo annunciato che il suo tempo nei panni di Superman è ormai finito data la decisione di James Gunn di voler procedere con un nuovo film incentrato su una versione più giovane dell’uomo d’acciaio. L’idea più plausibile è quella di un reboot totale del DC Universe, tagliando i ponti con il passato e utilizzando The Flash come apripista per fare tabula rasa.

Il film adatterà in parte la celebre storyline Flashpoint e vedrà il velocista scarlatto, interpretato nuovamente da Ezra Miller, viaggiare attraverso diverse linee temporali. Flash incontrerà nel multiverso ben due versioni di Batman, quella di Michael Keaton e quella di Ben Affleck, oltre alla Supergirl di Sasha Calle. A un certo punto si era diffusa una voce secondo cui il film potesse essere addirittura cancellato, ma così non è stato. L’uscita nelle sale è fissata al 16 giugno 2023. I motivi del ritardo sulla tabella da marcia sono da imputare alle controversie legate a Ezra Miller, poi risolte, e all’utilizzo di una tecnologia innovativa che consente di ottenere più versioni dello stesso attore su schermo.